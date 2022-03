José Mota prepara un auténtico 'golpe de estado' esta Nochevieja

Ha sido TVE quien ha elegido a José Mota para despedir este 2019 de una manera muy peculiar. El cómico lo hará con un especial Nochevieja donde participarán más de 50 cómicos y actores muy reconocidos en nuestro país. Con el humor que le caracteriza, recreará un golpe de Estado a manos de humoristas profesionales. 31-D Un golpe de Gracia es como se llamará el especial que espera amenizar la última noche del año de la mejor de las maneras. La representación tendrá un contexto que sitúa la escena en el 23 de febrero de 2020 en el Congreso de los Diputados, donde se está celebrando un acto institucional para recordar que hace 39 años la democracia se impuso a un intento de golpe de Estado.

VER GALERÍA

Ahí será cuando los cómicos entren en escena para intentar tomar el control de las instituciones de una forma muy particular y, que seguro, no deja indiferente a nadie. En las parodias de este especial actuarán cómicos como Josema y Millán, doña Rogelia, Ignatius Ferray, Florentino Fernández, Santiago Segura, entre otros. Se suman también a esta reunión humorística las Supremas de Móstoles, Leo Harlem, Marta González de la Vega, Jaimito Borromeo, Fernando Esteso y Felix Gato, entre otras sorpresas. Además, no faltarán los sketches míticos con los que José Mota hace reír desde tiempos inmemorables, ni los números musicales como el de Aladdin y su Genio Trump Genial y hasta incluirá la representación de la canción del momento Con altura de Rosalía. Por si fuera poco, parodiará personajes de películas como Jocker o IT con las que el cómico sacará más de una carcajada.

VER GALERÍA

En la Nochevieja de 2018, José Mota también fue el encargado de cerrar el año desde el humor en TVE, con el especial Retratos Salvajes donde se pudo ver como imitaba el discurso del Rey. Además de ser conocido por ser uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país, el guionista español ha hecho algún que otro cameo en famosas series de televisión como por ejemplo, 7 Vidas o Manolo y Benito. Desde la separación del dúo Cruz y Raya junto a Juan Muñoz, José Mota ha seguido en solitario cosechando éxitos, además de hacer colaboraciones con otros humoristas como ocurre en esta ocasión. Una vez más, siendo esta ya la undécima, es elegido como el 'rey' de las Nocheviejas de TVE.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.