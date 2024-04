El motivo del impactante derrame en el ojo de la reina Silvia de Suecia

La reina Silvia de Suecia se ha convertido estos días en el centro de todos los comentarios, al parecer en público con un llamativo derrame en el ojo que cubría de sangre prácticamente la totalidad de su globo ocular. Una alarmante imagen que, sin embargo, carece de importancia médica y que desde la Casa Real ya se han encargado de explicar. El percance ha tenido protagonismo, pues se ha producido cuando el presidente de Finlandia se encontraba de viaje de Estado por Suecia, lo que ha hecho que la presencia de la Reina se haya visto incrementada.

La reina llamó la atención durante la bienvenida oficial al presidente, Alexander Stubb, y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en Estocolmo. Vestida con un abrigo rosa, tocado, guantes y pañuelo, en ningún momento usó gafas de sol para ocultar el derrame en su ojo izquierdo. La responsable de información de la Corte, Margareta Thorgren, explicó al medio local Expressen que la mancha roja se debe a que “la Reina ha estado expuesta a corrientes de aire frías en los ojos”. “Estas corrientes pueden notarse especialmente en los meses más gélidos, cuando la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior es grande”, añadió Thorgren.

A pesar de lo aparatoso que resulta, la Reina no ha cancelado su agenda oficial de trabajo, ha acudido con normalidad a todos los actos, incluida la cena de gala en honor al mandatario finlandés, y su estado de salud es bueno mientras sus ojos “están mejorando”, aseguran desde Palacio. Lo cierto es que el sangrado en los ojos tiene un aspecto desagradable e impactante, pero es completamente inofensivo. Suele curarse por sí solo y a veces se origina de forma espontánea cuando se hace un esfuerzo como al toser fuerte o después de frotarlo. La sangre aflora al producirse la rotura de un pequeño vaso sanguíneo y la mancha se extiende por la parte blanca, que lo hace claramente visible porque la conjuntiva es transparente. A pesar de ello, la visión no se ve afectada y no es peligroso porque se trata como cualquier hematoma que puede salir en el cuerpo.

Sin embargo, la imagen de la reina Silvia con su derrame ha sido de lo más comentada y han sido muchos los ciudadanos que se han preocupado por ella y la han mandado mensajes de una pronta recuperación, algo que ella ha tenido en consideración. “La reina agradece todos los mensajes”, ha asegurado Thorgren. La visita de Estado ya ha tocado a su fin y la Casa Real ya se prepara para la próxima gran cita: el viaje de los reyes Federico y Mary de Dinamarca a Suecia, el primero que harán desde que son Reyes, que tendrá lugar a primeros de mayo y en el que seguro que la reina Silvia estará completamente recuperada.