Charlene de Mónaco, siempre a la vanguardia, sorprende con este proyecto artístico

Charlene de Mónaco no deja de sorprender. Desde que retomó su agenda pública tras sus problemas de salud, sus apariciones se han multiplicado, pero también sus proyectos que son de lo más diversos y ha vuelto a dar muestras de por qué es la princesa más vanguardista. La Princesa, que acaba de celebrar once años de matrimonio con el príncipe Alberto, se ha enfrascado “emocionada”, según ha contado ella misma, en una colección de arte de lo más innovadora. Se trata de obras no fungibles, NFT, por sus siglas en inglés, y son creaciones que solo son digitales. Además, es un proyecto filántropico enmarcado en la iniciativa #OurVisionTogether, cuya finalidad es racaudar fondos para los niños sudafricanos sin recursos.

El ‘cuadro’ de la Princesa está compuesto por varios cuadrados de su cara unidos que forman su rostro, pero que se se va transformando. El artista encargado de algo tan innovador es el sudafricano Junaid Sénéchal-Senekal, especializado en una variedad de géneros. Además de compartir país natal, Junaid y Charlene son de la misma generación ya que los dos tienen 44 años. Estudió en la Universidad de Ciudad del Cabo, donde asistió a la escuela de verano de arte y obtuvo un diploma de arte gráfico Hirt&Carter, con especialización en técnicas gráficas en 1998. Su trayectoria es muy aclamada en Estados Unidos.

"Como artista, me sentí realmente honrado y honrado cuando Su Alteza Serenísima la Princesa Charlene de Mónaco me encargara producir obras de arte creativas para esta noble causa. Me inspiró a retratar a HSH Princess Charlene como una heroína maternal cariñosa, amorosa, cariñosa y compasiva para los 2,8 millones de niños empobrecidos en Sudáfrica”, ha expicado Junaid, quien ha querido transmitir cómo la esposa del soberano monegasco es un faro de esperanza para salvar a los más pequeños del entorno en el que viven. "Intencionalmente quería mostrar el dolor y el sufrimiento de estos niños en la expresión facial de Su Alteza. Es arte que emana sentimientos genuinos y sinceros. Es arte donde disfruté de la libertad artística sin ninguna instrucción o guía de nadie", ha asegurado. Su implicación ha sido tal que incluso ayunó durante todo el proceso creativo para conocer qué es lo que sienten miles de niños en Sudáfrica que no tienen nada que llevarse a la boca.

Durante su última visita a Sudáfrica, en la que estuvo seis meses porque un problema de salud le impedía volar de regreso al Principado, Charlene se puso contacto con Louis Oosthuizen para unir sus fuerzas y acabar con la situación que viven los más pequeños en el país que la vio nacer. Él, también sudafricano, es golfista, ganador de siete victorias en el Euroepan Tour, ganador del abierto británico en 2010 y segundo en el Masters de Augusta en 2012, entre otros torneos.

"Louis y yo hemos escuchado los gritos de hambre de nuestros hijos, y nos negamos a permitir que el hambre tenga la última palabra. Louis comenzó el esquema de alimentación iPapa57 en Sudáfrica en 2019, y nuestro proyecto #feed2gether es una extensión del programa", indicaba. "Cuantas más personas y empresas se unan a nosotros, más podremos ayudar a los niños necesitados y mejorar sus vidas. Estamos emocionados de asociarnos con la Fundación Princesa Charlene de Mónaco para recaudar fondos para el proyecto #feed2gether", añadía Louis.

Ahora que ese proyecto es ya una realidad, Charlene no puede estar más satisfecha del resultado. “Emocionada por mi primera colección de NFT, encargada para mi proyecto #feed2gether en colaboración con Louis Oosthuizen. Gracias al artista Junaid Sénéchal-Senekal que puso su corazón y alma en esta creación, así como su salud por ayunar durante toda la duración de este trabajo, al hacer lo que es una trágica realidad para muchos y algo que la mayoría da por sentado todos los días, lo que destaca la importancia de este proyecto”, ha escrito junto a unas imágenes de la obra.

Lo que se recaude con la iniciativa irá para la campaña Feed2gether, puesta en marcha por la Fundación de la Princesa que proporciona dietas nutritivas a niños de entre 3 y 5 años en el continente africano. "Estamos inmensamente agradecidos con todos los generosos donantes y partidarios del proyecto #OurVisionTogether. Juntos, alimentaremos a muchos más niños y ganaremos la guerra contra el hambre”, indicaba la Princesa.

Una versión manga de la Princesa

No es el primer proyecto vanguardista en cuestiones artísticas en el que participa Charlene, que también se muestra muy sofisticada con sus peinados y looks. A principios de año se convirtió en una heroína manga en un famoso cómic. Apareció en el sexto volúmen de Blitz. Según explicó Cédric Biscay, su creador, un año antes pidió permiso a la Princesa para aparecer en sus páginas a través de un procedimiento formal. "Ella aceptó enseguida. Más tarde pudo ver las viñetas y no pidió ninguna modificación", explicó.