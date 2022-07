La imagen con la que Charlene y Alberto de Mónaco han celebrado su aniversario de boda

La normalidad vuelve a Mónaco después de un año de incertidumbre relacionada con la salud de la princesa Charlene. El príncipe Alberto y su esposa celebran su décimo primer aniversario de boda y han querido compartir una nueva fotografía oficial en la que aparecen en los jardines de palacio. La pareja aparece vestida de gala y agarrada de la mano, con una ligera sonrisa y mirando a cámara. Una instantánea que demuestra la fortaleza de su unión después de que en 2021 se vieran obligados a pasar esta fecha tan especial separados por la infección que mantuvo a Charlene en Sudáfrica durante ocho meses.

La expectación por ver cómo celebrarían esta fecha tan significativa era máxima, y finalmente se han decidido por un nuevo retrato oficial en el que aparece Charlene luciendo su nuevo corte de pelo con un vestido de inspiración helénica de color aguamarina. "Con motivo de su 11º aniversario de matrimonio, los príncipes Alberto y Charlene desean compartir esta fotografía tomada en los jardines del palacio", firma el Palacio monegasco junto a la publicación. Los mensajes no se han hecho esperar y la imagen se ha llenado de comentarios de felicitación.

El mensaje de Charlene el pasado año se salía de lo habitual, puesto que no es lo normal que una Princesa hable de manera tan personal públicamente: "Este año será la primera vez que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo cual es difícil y me entristece. Alberto y yo no hemos tenido más remedio que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que es extremadamente difícil". En esta ocasión no ha habido mensaje de la madre de Jacques y Gabriella, al menos todavía, pero la fotografía junto a su marido marca la diferencia entre lo ocurrido en 2021 y en esta ocasión.

Charlene pasó un total de quince meses apartada de Mónaco, primero por una infección otorrinolaringológica que la obligó a pasar por el quirófano en varias ocasiones y después porque se retiró en un destino europeo para recuperarse de la "fatiga física y mental" que sufría. El lugar donde permaneció que nunca se confirmó, aunque medios alemanes aseguraron que era una clínica en los Alpes suizos. En el tiempo que permaneció fuera de su hogar y sus dos hijos, el príncipe Alberto permaneció rodeado de los suyos. Su hermana, la princesa Carolina, volvió a la primera línea, acompañando al jefe de Estado monegasco y a sus sobrinos, Jacques y Gabriella, que a sus siete años ganaron un protagonismo poco habitual.

Durante su ausencia, los rumores de separación matrimonial se volvieron incontrolables, hasta el punto de que el propio Alberto de Mónaco se vio obligado a intervenir. "No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses", aseguró en declaraciones a Paris Match. La vuelta de Charlene se hizo finalmente efectiva en abril y ya forma parte de la agenda oficial como si nada hubiera pasado. De hecho, les hemos visto más cariñosos y cercanos que nunca.