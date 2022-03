Tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre La gran cita navideña que podría perderse Charlene de Mónaco Desde el Palacio Monegasco se ha confirmado la presencia de Alberto de Mónaco pero aún no sabe si su esposa asistirá

Después de 6 meses de espera, Charlene de Mónaco volvió al Principado y tuvo lugar el ansiado reencuentro familiar. Por fin pudo abrazar a sus amados gemelos, los príncipes Jacques y Gabriella, ambos de 6 años, algo con lo que soñaba y que le dio fuerzas para reponerse de su enfermedad. Daba la impresión que poco a poco las cosas iban volviendo a la normalidad y que la Princesa retomaría su agenda institucional en breve, pero parece ser que su reincorporación laboral no va a ser inmediata. El primer compromiso en el que se esperaba su asistencia era el pasado sábado 13 de noviembre en un acto conjunto con el príncipe Alberto en Dubai para asistir a la Exposición Universal que se celebra en esta ciudad árabe desde el 1 de octubre de este año hasta el 31 de marzo de 2022. El Príncipe ya expresó su deseo de que así fuera hace unas semanas en la revista People, aunque se mostró cauteloso y también explicó que tomarían esa decisión en el último momento. Finalmente, el príncipe Alberto no fue acompañado por su esposa en este viaje real para representar al Principado, sino por su hermana Estefanía de Mónaco, de 56 años, cuyos hijos Louis Ducruet, de 28 años, y Camille Gottlieb, de 23 años, también quisieron estar presentes en el Día Internacional de Mónaco en la Expo 2020 de Dubai.

Otra de las grandes citas que tendrá lugar en el Principado proximante será la tradicional ceremonia del Árbol de Navidad en la escalinata del Palacio Real monegasco, una de las tradiciones más arraigadas en Mónaco. Un acto marcado en rojo en el calendario real que supone el pistoletazo de salida oficial a las fiestas navideñas dentro del Principado y que se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre. La presencia del príncipe Alberto ha sido confirmada a través de una nota que se ha publicado desde el Palacio Monegasco. No está descartado que la exdeportista pueda acompañarlo, aunque aún es una incógnita. Se trata de una cita familiar y muy emotiva en la que el año pasado los Príncipes estuvieron acompañados por sus hijos, Gabriella y Jacques, y donde Charlene acaparó todas las miradas por su radical cambio de look, con un moderno y atrevido corte de pelo. Esta ceremonia tiene su origen en el año 1956, cuando la princesa Grace Kelly decidió reunir a los niños monegascos en el Palacio Grimaldi y hacerles entrega de regalos en presencia de Papá Noel y de varios árboles de Navidad.

El príncipe Alberto sigue en su viaje de Estado en los Emiratos Árabes y se especula con que tal vez la princesa Charlene no le haya acompañado en esta ocasión para poder recuperar fuerzas después de su largo viaje desde Sudáfrica y hacer su reaparición en un acto oficial en el Principado el próximo 19 de noviembre apareciendo junto a su marido y sus hijos en el Día Nacional de Mónaco. El Príncipe también adelantó en la citada entrevista con People que "muy pronto podremos considerar su regreso. Puedo decirles que estará en Mónaco antes de la fiesta nacional", informó el hijo de Rainiero y Gracia de Mónaco a finales de octubre. En este momento es una incógnita y no hay confirmación oficial por parte del Palacio de si Charlene estará o no presente. Se trata de una fecha de lo más señalada en el calendario de la familia real monegasca ya que es un día en el que suelen reunirse los Grimaldi prácticamente al completo.