María Teresa de Luxemburgo, condecorada por el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias

María Teresa de Luxemburgo ha sido condecorada este viernes por el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, institución que se ha desplazado hasta el país centroeuropeo para distinguir a la aristócrata. Una delegación de representantes de los caballeros y damas encabezada por Francisco de Borbón se reunía con la homenajeada en el Palacio Gran Ducal. Allí, le hacían entrega de la medalla de Protector Regio como reconocimiento a los "estrechos vínculos" que la protagonista mantiene con España, destacan desde la corte luxemburguesa. Ha sido un acto donde la Gran Duquesa se mostraba agradecida y muy sonriente, tal y como atestiguan las imágenes y el posado conjunto que hacían frente a la cámara. Entre los presentes, también se encontraba Alfredo Leonard y Lamuño de Cuetos, consejero de relaciones institucionales de dicha organización.

El pasado septiembre, María Teresa de Luxemburgo recibía igualmente el título de Campeona de la lucha contra la violencia sexual en conflicto, tras sumar su apoyo a la labor de las Naciones Unidas para poner fin a este problema. Se reconocía así su trabajo en favor de las mujeres víctimas de violación como arma de guerra, una importante tarea que lleva a cabo desde hace años y para lo que creó la organización Stand Speak Rise Up!, de la que es fundadora y presidenta. "No podemos seguir ignorando estos actos de barbarie que convierten a las mujeres en esclavas y sus cuerpos en campos de batalla", detalló la Gran Duquesa al recoger este reconocimiento de manos de Pramila Patten, representante especial del Secretario General. En el evento estuvieron su marido, el gran duque Enrique, y su hijo Guillermo, junto a su esposa Stéphanie, además de algunos representantes de la política luxemburguesa y otras personalidades.

María Teresa comentaba que en esas últimas semanas había estado muy pendiente de la situación en Afganistán. "He recibido mensajes de personas con las que trabajo allí, de escuelas donde hay niñas de diez años que han sido forzadas a casarse con combatientes talibanes", aseguró. "Es una realidad actual de la que tenemos que estar muy pendiente y enfrentarla, no mirar para otro lado", añadía alabando la labor que lleva a cabo Pramila Patten en esta cuestión. Por su parte, esta le devolvió el halago destacando la implicación de la Gran Duquesa y su negativa a rehuir esta dura realidad, porque sabe "que el silencio y el estigma matan". "Su Alteza Real nos recuerda que cada superviviente cuenta. Ella ha hecho sonar la alarma de que la indignación no es suficiente, y la inacción no es una opción cuando hay vidas inocentes en juego", dijo Patten en su discurso.

