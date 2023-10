Carlos III tira de humor británico y bromea sobre sus problemas con las plumas estilográficas

Carlos III de Reino Unido (74) lleva algo más de un año como Rey y ya ha pronunciado algunos discursos que son parte de la Historia. Sin embargo, el monarca ha realizado uno que es quizá el más gracioso de los que ha hecho en su corto reinado y en el que ha bromeado sobre los problemas que tuvo con las plumas estilográficas al poco de ser proclamado monarca y que se hicieron virales.

Durante la visita que hizo hace unos días a la City de Londres, en donde le acompañó la reina Camilla, el soberano británico quisó quitar peso a su intervención ante el público, en la que habló de algunos de los desafíos a los que se enfrenta su país, tirando de humor. Así, recordó los problemas que tuvo para firmar las actas de su proclamación y otros documentos importantes que marcaban el inicio de su nuevo papel como jefe de Estado.

“El sentido del humor británcio es mundialmente conocido. No es lo que hacemos. Es lo que somos. Nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos es una de nuestras grandes características nacionales. Menos mal, dirán ustedes, dadas algunas de las vicisitudes a las que me he enfrentado este último año con plumas estilográficas que fallaron de manera frustrante” dijo.

El rey Carlos visitó Irlanda del Norte al poco de fallecer su madre y allí perdió los nervios a la hora de tener que firmar unos documentos. Primero, escribió mal la fecha y, de repente, su pluma empezó a perder tinta lo que le exasperó. Días antes, durante su ceremonia de adhesión como monarca en el palacio de St. James de Londres, Carlos III parecía no encontrar la postura adecuada para estampar la que era una de sus primeras rúbricas como Rey e hizo unos gestos que denotaban su incomodidad. En su visita de Estado por Alemania del pasado marzo, el monarca británico optó por utilizar su propia estilográfica en un intento de evitar otro incómodo momento público.

