El gesto viral de Carlos III al estampar la firma durante su proclamación como Rey El nuevo monarca no encontraba la postura adecuada o el espacio suficiente en la mesa ¡y terminó pidiendo ayuda!

Este sábado, se producía la solemne ceremonia de Adhesión en la que Carlos III era proclamado nuevo Rey de Inglaterra en palacio de St. James. Un acto histórico que seguían millones de personas en todo el mundo y cuyos gestos han sido analizados hasta el más mínimo detalle. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención y se producía en el momento en el que el nuevo monarca tenía que estampar su firma en el documento. Carlos III parece no encontrar la postura adecuada o el espacio suficiente en la mesa ¡y termina haciendo algunas señales para que lo ayuden! Un gesto muy curioso y, que como no podía ser de otra manera, se ha hecho viral. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

