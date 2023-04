La imagen de Meghan Markle con los Windsor que no sabemos cuándo volverá a producirse La duquesa de Sussex no acompañará a su marido en la coronación de Carlos III, se quedará en California con los niños

La gran incógnita que rodeaba la coronación de Carlos III se ha resuelto: su hijo pequeño estará presente y se reencontrarán después de publicar sus polémicas memorias. Buckingham ha confirmado que el príncipe Harry viajará a Londres para formar parte de esta ceremonia en la Abadía de Westminster. Lo hará solo, sin la compañía de Meghan Markle ni tampoco la de sus hijos, los príncipes Archie Harrison y Lili Diana. La duquesa de Sussex se quedará en su hogar de Montecito (California) el 6 de mayo, una fecha señalada para el matrimonio ya que coincide con el cumpleaños de su primogénito. No vivirá en primera persona este histórico acontecimiento y su ausencia siembra nueva duda: ¿cuándo volveremos a verla con la Familia Real británica?

19 de septiembre de 2022: última vez que vimos a Meghan Markle con los Windsor. Aquel día los duques de Sussex estuvieron presentes en el funeral de Estado de Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster y posteriormente en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde fue enterrada junto al duque de Edimburgo, a sus padres y a su única hermana. En esas dos despedidas, el príncipe Harry y su esposa ocuparon un segundo plano y recibieron un lugar importante pero no destacado. Dijeron adiós a la única persona intocable para ellos, a la que nunca han dedicado una mala palabra en las controvertidas entrevistas en las que han criticado a los Windsor, y esa despedida ha marcado un punto de inflexión.

Desde que en 2020 renunciaron a sus obligaciones oficiales y se instalaron en Estados Unidos son contadas las ocasiones en las que los duques de Sussex han compartido tiempo con la Familia Real. El príncipe Harry ha estado cinco veces en Londres, dos de ellas con Meghan y solo una también con sus hijos. En abril de 2021 acudió solo al funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo; en abril de 2022 estuvo en el castillo de Windsor con su esposa antes de desplazarse a La Haya por los Juegos Invictus, en junio con toda la familia en el Jubileo de Platino de Isabel II y en septiembre con Markle en la despedida de la monarca. En marzo de 2023 volvió a casa por sorpresa para el juicio colectivo con estrellas como Elton John contra los tabloides británicos.

La brecha entre los duques de Sussex y la Familia Real británica sigue agrandándose. Es probable que tarden mucho tiempo en volver a darse las imágenes de Meghan que vimos en el funeral de la reina Isabel y en los actos previos. Su ausencia en un acto de tal envergadura y carga histórica como la coronación del jefe del Estado, cumbre de royals y líderes internacionales, hace pensar que no estará con la familia de su marido en público hasta dentro de mucho tiempo. Otros actos o celebraciones oficiales que lleven a cabo los Windsor a corto o medio plazo no tendrán, previsiblemente, tanta relevancia y, por tanto, no se espera que para esas citas sí viaje a Londres.

Su enfrentamiento legal con los tabloides, citas relacionadas con los Juegos Invictus y motivos privados sí podrían propiciar un viaje de Meghan a Londres, donde ya los duques de Sussex no tienen la casa de Frogmore Cottage. La nuera del monarca incluso podría apostar por acompañar a sus hijos a que pasen tiempo con sus abuelos, tíos y primos paternos. De darse alguno de estos supuestos, es poco probable que en este contexto trasciendan imágenes suyas con los Windsor ya que hasta ahora no se han producido.