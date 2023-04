Los detalles del romántico momento que los reyes Carlos y Camilla han elegido como imagen de su coronación

Hay miradas que hablan por sí solas, como la que se dedican los reyes Carlos y Camilla en la imagen que han elegido para conmemorar su coronación, que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Un mes y dos días, ese es el tiempo exacto que queda para que la historia de la monarquía británica escriba un nuevo capítulo que llega justo medio siglo después de la solemne ceremonia en la que Isabel II fue ungida, bendecida y consagrada. Desde el Palacio de Buckingham van perfilando los detalles, como la citada instantánea de la que contamos todos los secretos a continuación.

La fotografía no es un posado hecho expresamente para la coronación sino que se trata de una imagen casual tomada el 23 de febrero en una jornada de su agenda oficial. El acto en el que se inmortalizó la complicidad entre Carlos III y Camilla, fue una recepción con escritores, miembros de la comunidad literaria y representantes de organizaciones benéficas de alfabetización para celebrar el segundo aniversario de The Reading Room. Se trata de un club de lectura online creado por la reina consorte, una apasionada de la literatura desde la infancia.

Durante el acto, para el que abrieron las puertas de su hogar, Clarence House, la reina Camilla pronunció un discurso en el que dijo: "Todos ustedes deben estar muy orgullosos de su profesión y del papel que desempeñan al brindar alegría, consuelo, risas, compañía y esperanza a través de sus escritos. Nos abren los ojos a las experiencias de los demás y nos recuerdan que no estamos solos. Los seres humanos siempre han necesitado la conexión de la literatura, su sabiduría y su puro escapismo. En el clima desafiante de hoy, lo necesitamos más que nunca". La celebración suponía el regreso de la esposa del monarca tras su positivo en coronavirus.

Un fotógrafo con doble vinculación con los Windsor

El autor de la instantánea es Chris Jackson, fotógrafo real de la agencia Getty Images que lleva más de dos décadas acompañando a los Windsor en giras por el extranjero, banquetes de estado, actos oficiales y celebraciones familiares. Su trayectoria comenzó como un hobby que surgió mientras estudiaba la carrera de Psicología, cuando se dedicaba a revelar carretes. Tras finalizar su etapa universitaria trabajó en diferentes agencias sin imaginar que acabaría siendo testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la Familia Real británica, cuya evolución sigue desde una curiosa perspectiva, el objetivo de su cámara.

Jackson ha ganado numerosos premios y es autor de Modern Monarchy, Elizabeth II: A Queen for Our Time y Charles III: A King and His Queen. Su vida personal está estrechamente vinculada a la realeza británica ya que en 2017 contrajo matrimonio con la estilista Natasha Archer, asistente personal de los príncipes de Gales que fue condecorada con la Real Orden Victoriana. El enlace tuvo lugar en Château Rigaud, cerca de la ciudad francesa de Burdeos, un 29 de abril, el mismo día que eligieron seis años años Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton.