Lo que pudo haber sido y no fue: el príncipe Harry, tres años después de su salida de la Casa Real

El príncipe Harry siempre ha estado destinado a ser el hijo del Rey, un futuro tan privilegiado como predecible. Como segundo hijo de Carlos III, su puesto en la línea sucesoria hace muy difícil que algún día se siente en el trono, pero las circunstancias sí dibujaban a un actor secundario de lujo para la corona. Un activo, junto a su esposa Meghan Markle, para una monarquía con ganas de modernizarse y acercarse a los ciudadanos. Sin embargo, el volantazo que dieron en 2020 los duques de Sussex hacen de ese escenario algo totalmente impensable ahora. La vida de Harry es muy diferente a como todos, incluso él mismo, habíamos imaginado.

Estados Unidos, un segundo hogar para muchos 'royals'

Los duques de Sussex apuntalaron su nueva vida hace justo tres años. Llevaban ya unos meses en Canadá, un destino provisional mientras el nieto de la Reina discutía las condiciones de su nuevo estatus fuera del abrigo de Buckingham. A finales de marzo, en pleno estallido de la pandemia del covid y cuando los países estaban a punto de cerrar sus fronteras, la pareja, con su hijo Archie, se trasladó a California donde comenzaro a formar un hogar al que un año después se sumó su segunda hija Lilibet Diana.

Durante sus años como miembro activo de la familia real, el príncipe Harry se caracterizaba por tener una intensa agenda e iniciativas propias para impulsar las causas que más le importaban. En estos momentos, uno de los Windsor qué más actos y compromisos tiene en el calendario es la princesa Ana, siempre cómoda e impecable en su papel de eterna secundaria, pero la atención mediática que acapara no sería la misma de ser los Sussex, una pareja joven y moderna, los que cumpliesen ese papel.

En lugar de ejercer como mano derecha del monarca y también de su hermano, el heredero, Harry decidió continuar comprometido con las mismas causas, pero ya no en representación de la corona. Cabe recordar que la intención de los duques de Sussex era seguir al servicio de la Reina, pero este deseo no les fue concedido ante la imposibilidad de representar a Isabel II -ahora Carlos III- a tiempo parcial. Ahora desde la fundación Archewell, que crearon cuando comenzaron su nueva vida, ponen en marcha diferentes iniciativas benéficas.

Sus cuentas pendientes

Pero la filantropía no es lo único que le ocupa. Harry aún tiene cuentas pendientes con su antigua vida que ansía saldar y lo está haciendo por capítulos (literal y metafóricamente). Ya sin las ataduras de Palacio, la primera vez que los duques de Sussex se abrieron en canal apuntando directamente a Buckingham fue en la famosa entrevista con Oprah Winfrey. Sus palabras -con acusaciones de racismo incluidas- fueron tan polémicas que cuando se anunció que iban a hacer una serie documental sobre su salida de la Casa Real la expectación era máxima.

El estreno de Harry y Meghan en Netflix no contribuyó en absoluto a reparar los resquebrajados lazos del Príncipe con los Windsor, en especial con su padre y su hermano. Podría haber sido su principal apoyo en esta nueva etapa que se abrió tras la muerte de Isabel II y, sin embargo, la brecha entre ellos es más grande que nunca. En la docuserie abren las puertas y ventanas de su casa y de su intimidad y Harry deja claro que su intención es contar su propia versión de la historia. Para ello, se ha servido también de sus memorias. Bajo el título de En la Sombra relata con todo lujo de detalles el camino que tránsito desde que se consideraba un "respuesto" del príncipe Guillermo hasta que decidió romper con todo y abrazar la independencia a costa de la relación con su familia.

En ambos formatos señala un claro enemigo, y no hablamos de la institución monárquica ni sus miembros, sino de determinados medios de comunicación que asegura que no contaron la verdad sobre él. Esa parece ser su gran cuenta pendiente y no solamente ha querido narrar su vida con sus propias palabras, sino que también quiere ganar esta batalla judicialmente. Esto es lo que le ha traído a Reino Unido por primera vez en este año, a poco más de un mes de la coronación de su padre. Ha viajado a Londres a la audiencia preeliminar de un juicio colectivo contra Associated Newspapers Limited (ANL), el editor de Daily Mail, por supuestas escuchas telefónicas y otras violaciones de su privacidad.

Las duras acusaciones que el príncipe Harry ha hecho sobre la Familia Real británica en la Corte Suprema

El deterioro de la relación con su familia ha sido el gran coste de estos tres últimos años y restaurarla es otra cuenta pendiente, según el mismo ha confesado. Estos días lo que le ha llevado de vuelta a Reino Unido ha sido un juicio al que ha querido dar toda la relevancia mediática con su presencia. No consta que haya habido alguna intención de reunirse con su padre y su hermano que, por otra parte, no se encuentran en el país, pero el 6 de mayo el mundo estará mirando a Londres y a cada uno de los Windsor presentes en la coronación de Carlos III. El próximo capítulo se escribirá entonces.

