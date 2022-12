Filtraciones, falta de protección y juego sucio: las duras acusaciones de Meghan y Harry en el nuevo tráiler de su documental

La expectación es máxima ante el inminente estreno de la docuserie de Harry y Meghan el próximo 8 de diciembre en Netflix (en España se podrá ver a partir de las 9.00 horas de la mañana), unos capítulos que de nuevo harán tambalearse la frágil tregua que hubo entre el matrimonio y el resto de la Familia Real británica durante los actos de despedida a la reina Isabel II. Este jueves verán la luz los tres primeros episodios, mientras que los otros tres se estrenarán el 15 de diciembre. En el tráiler oficial de la serie titulada Enrique y Meghan, la pareja vuelve a hacer duras acusaciones contra la Familia Real británica, repasando los motivos que les llevaron a romper su vínculo con la institución y hablando del “juego sucio”, así lo define el príncipe Harry, que hubo contra ellos. Analizamos los detalles de estas nuevas imágenes y declaraciones, apenas un preludio de lo que contarán en estos seis capítulos acerca de la presión que les hizo tomar la decisión de abandonar su puesto y funciones institucionales en la Familia Real hace dos años.

- La familia real inglesa, agotada ante el nuevo frente abierto por los Sussex: así será su respuesta

Loading the player...

La presión mediática y cómo cambió la imagen que se daba de Meghan

Se puede ver en estas imágenes cómo cambió de manera radical el trato que recibía Meghan por parte de la opinión pública. “Se está convirtiendo en la joya de la corona” y “Meghan, te queremos” son algunas de las frases que ilustran esta primera etapa en la que la expectación por conocer a la mujer que había enamorado al príncipe Harry aumentaba. La suya era una historia de película: ella actriz, él príncipe, un amor de ensueño. Pero con el tiempo las cosas cambiaron, como señala contundente la pareja. Se aprecia así un corte en el tráiler, un cambio de ritmo que da paso a un tono menos alegre que el que reflejan los primeros clips. Pero ¿qué ocurrió para que produjera ese cambio?. Harry plantea la pregunta de forma directa: "¿qué demonios pasó?(...) Nadie sabe todo lo que pasó. Nosotros sí lo sabemos".

- ¿Por qué los Windsor pueden interpretar la docuserie de Harry y Meghan como una 'declaración de guerra'?

VER GALERÍA

Juego sucio

“Hay una jerarquía familiar” constata el príncipe Harry. “Hay filtraciones pero también datos falsos” apunta. No detalla sin embargo a qué se refiere exactamente, ni despeja la duda de cuáles son esas noticias, aunque puede ser que en el documental se desvele la incógnita. Habla el príncipe Harry de juego sucio, una durísima acusación que no gustará nada a la Familia Real británica que, según varios medios, está “cansada y frustrada” por estos ataques de la pareja. Incluso se especula con la posibilidad de que el príncipe Guillermo responda a estos comentarios, algo que choca frontalmente con la habitual discreción con la que se suelen afrontar este tipo de situaciones. Las palabras de Harry y Meghan sin embargo ya han provocado en otras ocasiones la reacción de la familia, por ejemplo para desmentir las acusaciones de racismo, así que en este caso en el que los reproches suben de nivel, quizá salgan de nuevo al paso.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El peor recuerdo de Diana

Otra de las cuestiones que aparecen en este tráiler, y que es algo que duele muchísimo al príncipe Harry, es el recuerdo de su madre. La presión y la difícil situación que ha afrontado su mujer resucita de nuevo en su memoria lo que pasó con Diana de Gales, un suceso que ha marcado la vida del hijo del rey Carlos. “Vi que nunca me iban a proteger” asegura contundente Meghan. De nuevo un ataque frontal contra la institución que se ilustra con unos clips de Meghan rota de dolor, llorando, mientras el nieto de Isabel II reitera su miedo a que la historia de su madre se repita. “Las mujeres que entran en esta institución lo pasan fatal por la presión mediática” comenta Harry en clara alusión a su madre Diana (incluye imágenes suyas). Cómo afectaron las circunstancias a su salud mental, los momentos de angustia y ansiedad que atravesaron también aparecerán en este documental, en el que, a juzgar por los primeros avances, la pareja ha decidido no censurar nada de su historia personal, ni siquiera lo más doloroso.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Intereses ocultos

“Se pusieron en contra de Meghan porque a algunos les interesaba” esta frase pronunciada por Jenny Afia, abogada de Meghan, que aparece también brevemente en el tráiler, es sin duda demoledora. ¿A quién le interesaba perjudicar la imagen de la mujer del príncipe Harry? Las incógnitas que arrojan las insinuaciones de este avance no han hecho más que aumentar el interés acerca de estos capítulos que de nuevo prometen hacer temblar los cimientos de la monarquía británica. Esta no es la primera vez que los duques de Sussex muestran sus emociones o hablan sobre cuestiones sin duda incómodas para la institución, a la que han acusado ya de racismo y discriminación. No evitan ningún tema por muy delicado o comprometido que sea, como ya hicieron en la entrevista con Oprah Winfrey. Igualmente, está previsto que el 10 de enero de 2023 salga al mercado un libro con las memorias del príncipe Harry, un relato escrito por el autor norteamericano J.R Moehringer ganador del premio Pulitzer en el año 2002.

VER GALERÍA

Hace solo unos días ya se vio otro avance de la docuserie Enrique y Meghan en el que el matrimonio se presenta como protagonista indiscutible de la historia que quieren contar y que les ha traído a la actualidad por la puerta grande en el momento que ellos han querido y cómo han querido. Se muestran así como los dueños de sus discursos públicos y sus apariciones, sin estar ya dirigidos por las normas de la Casa Real británica. En ese clip aparecía la primera imagen de Meghan en un acto oficial en suelo británico, otras en las que se ve a los duques felices, disfrutando de la naturaleza, Harry tocando la guitarra o bailando juntos en su boda. Momentos íntimos y personales de la vida privada del matrimonio que quiere plasmar en este documental su verdad. Así lo dice Harry: “Nadie sabe lo que pasó, nosotros sí”.