El cura que dio la extremaunción a Diana de Gales se muestra muy crítico con la serie 'The Crown'

Una nueva voz se ha sumado a las numerosas quejas que está recibiendo Netflix por lo que veremos en los próximos capítulos de su exitosa serie The Crown, que recreará los últimos años de Diana de Gales hasta el trágico suceso que supuso su muerte un 30 de agosto de 1997 en París. Yves-Marie Clochard-Bossuet, el cura que acompañó a la Princesa en las horas finales de su vida y le dio la extremaunción, se ha mostrado muy crítico con la plataforma de 'streaming'.

El sacerdote francés ve como algo "grosero", ha dicho, que los nuevos capítulos de la ficción de época vayan a escenificar con detalle aquel fatal accidente de automóvil. "No es ciertamente necesario", apostilla sobre lo que considera un producto "con fines comerciales" cuyo "único interés es atraer a tantos espectadores como les sea posible", ha manifestado en declaraciones al Daily Mail.

"Cuando me encontré en la habitación con ella, lo primero que me vino a la mente fueron sus dos hijos"

El religioso cree que no es apropiado devolver a la memoria aquel siniestro que este año ha cumplido su 25 aniversario, ya que esto provocará más dolor en la familia de la difunta. "Diana tiene hijos y hermanos", ha recordado en alusión a los príncipes Guillermo y Harry, así como a Charles, Sarah y Jane Spencer. "Ver algo así afectará a los sentimientos de todos ellos", incide. "Todos sabemos lo que pasó y está muy claro", ha subrayado, "por lo que no hace falta producir nuevas imágenes de aquellos terribles hechos", sentenciaba.

El padre Yves-Marie era el clérigo de guardia que se encontraba aquel día en el hospital Pitié Salpêtrière, donde ingresaron de urgencia a la Princesa tras llevarla hasta allí en ambulancia. Al parecer, rezó sobre su cuerpo durante diez horas antes de reunirse con el príncipe Carlos y altos funcionarios tanto franceses como británicos.

"Cuando me encontré solo en la habitación con ella, lo primero que me vino a la mente fueron sus dos hijos", ha explicado el cura. "Esos dos niños pequeños a los que íbamos a anunciar la trágica muerte de su madre", añadía con pesar. Además, cuenta que Netflix no se ha puesto en contacto con él para recabar información sobre todo lo acontecido, si bien aclara que "les habría dicho que no" en el caso de que hubieran querido contar con su ayuda o testimonio.

'The Crown' graba en París tras pasar por Barcelona

Después de rodar varias escenas de la quinta y sexta temporada de la serie en la Ciudad Condal, el equipo de producción de Netflix estuvo grabando esta semana en la capital francesa. Concretamente, en el mismo punto del Pont de l'Alma donde se produjo el fatídico suceso que costó la vida a la Princesa a los 36 años. The Crown, en cuyas nuevas entregas es la actriz australiana Elizabeth Debicki quien interpreta a Diana de Gales, ha reconstruido el último viaje por carretera de esta en su limusina antes de que el vehículo se estrellara en aquel túnel.

Siniestro que también supuso el fallecimiento de su pareja, Dodi Al-Fayed y del conductor Henri Paul. Mientras, el guardaespaldas británico Trevor Rees-Jones resultó gravemente herido pero logró sobrevivir al impacto. De cara a la grabación, la plataforma de streaming logró un permiso para cerrar el puente y las calles aledañas durante tres noches hasta el viernes por la mañana, donde tenían sus cámaras filmando frente a la columna de cemento donde tuvo lugar el siniestro. Está por ver lo que veremos en la ficción, pero Netflix se ha defendido ya asegurando que no se mostrará el accidente con toda su crudeza, sino que las tramas se centrarán en la etapa anterior y posterior al mismo.

