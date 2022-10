Las esperadas memorias del príncipe Harry verán la luz, por fin, el año que viene

Es uno de los lanzamientos editoriales más esperados de los últimos meses y por fin hay fecha para su salida a la venta. Las esperadísimas memorias del príncipe Harry se publicarán el 10 de enero de 2023 tras un retraso producido por el fallecimiento de Isabel II que hizo que finalmente se pospusieran tres meses.

El que promete ser uno de los best sellers de la temporada está escrito por el autor estadounidense J. R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer en 2000, que tras graduarse en periodismo por la Universidad de Yale pasó por las redacciones de The Angeles Times y The New York Times y ya ha cosechado un buen número de éxitos con otros libros de memorias como sus propios recuerdos de juventud o la biografía del tenista Andre Agassi.

El debut del duque de Sussex en el sector editorial promete ser un relato “íntimo y sincero” de primera mano de las experiencias, aventuras y pérdidas que ha tenido en su vida así como los aprendizajes que le han llevado a ser la persona que es a día de hoy. El libro abarcará su vida pública desde la infancia hasta la actualidad pasando por su etapa como militar, donde estuvo desplegado dos veces en Afganistán, así como su faceta de esposo y padre. Diversas fuentes indican que las ganancias por la venta del libro se donen a organizaciones benéficas.

En 2020, el marido de Meghan Markle firmó un contrato con Penguin Random House, editora del volumen, por valor de 36, 8 millones de libras esterlinas ( 42 millones de euros). Parece probable que dado el interés que está generando, el contenido de sus memorias se mantengan en secreto hasta el día de su publicación y no lo habría vistoningún miembro de la Familia Real, según informa el Daily Mail.

Después de la muerte de la recordada monarca y quizá en un intento de tender puentes con los Windsor, la prensa británica informó que Harry había bajado en el último momento el tono de su autobiografía porque quizá no podrían sentar demasiado bien, lo que se vio como un gesto conciliador.

Además de este proyecto estrella, el príncipe Harry ha estado trabajando, junto a su esposa, en un documental de Netflix, plataforma digital con la que llegó a un acuerdo millonario de 100 millones de dólares (99 millones de euros) por un periodo de varios años de servicio de transmisión. El primero de estos trabajos audiovisuales se espera que se emita en diciembre y será dirigido por la nominada al Oscar, Liz Garbus.

Esta no será la primera vez que un exmiembro de la Familia Real británica comparte su historia. Eduardo VIII, duque de Windsor, tío de Isabel II que abdicó al trono en 1936 para casarse con Wallis Simpson también sacó su biografía en 1951: Historia de un Rey: las memorias del duque de Windsor, que recordaba su educación y lo que le llevó a enamorarse de su después esposa y la decisión de renunciar al trono.