Los duques de Sussex bautizan a su hija Lilibet en una íntima ceremonia en su casa de California

El príncipe Harry y Meghan Markle han bautizado a su hija menor Lilibet. La ceremonia íntima tuvo lugar el pasado viernes en su casa de Montecito (California) y fue celebrada por el rito de la Iglesia Episcopal, que pertenece a la Comunión Anglicana, la misma fe que profesa de su padre.

La pequeña, que ya tiene 21 meses, recibió las aguas bautismales del obispo de Los Ángeles, John Taylor, según ha confirmado un portavoz de los duques de Sussex a People.

La misma fuente asegura que los Sussex invitaron a los reyes Carlos y Camilla así como a los príncipes de Gales, pero que no asistieron. Los que sí estuvieron presentes fueron la madre de Meghan, Doria Ragland, muy presente en la vida de sus nietos desde que se mudaron a los Estados Unidos, y Tyler Perry, padrino de Lilibet, así como una madrina de la que se desconoce su identidad.

Después de que la pequeña recibiera el sacramento, todos los asistentes disfrutaron de una comida y de una tarde de baile, incluso Archie, el hermano mayor de la pareja que cumplirá el día de la coronación de su abuelo (6 de mayo) cuatro años, sacó a bailar a la homenajeada, según apunta la publicación.

Perry fue visto llegando a Montecito, la urbanización en la que vive la familia Sussex, la semana pasada antes del bautizo. Voló desde su casa de Atlanta con un coro de gospel formado por diez personas que cantó Oh Happy Day y This Little Light of Mine, una canción que se escuchó en la boda de Harry y Meghan.

Meghan estudió de niña en un colegio católico femenino, pero ha decidido junto con el príncipe Harry que sea bautizada en la fe anglicana para que no pierda su puesto en la línea de sucesión al trono británico. La sucesión en el Reino Unido se regula por el Acta de Unión, el Acto de Establecimiento y la Declaración de Derechos. Aquellos que hayan sido alguna vez católicos o que hayan nacido de padres que no hayan estado casados en el momento del alumbramiento, resultan eliminados de la sucesión a la Corona.

Lilibet Mountbatten-Windsor ocupa el séptimo puesto en la sucesión al trono por detrás de su hermano, su padre, sus primos y el príncipe de Gales. Aunque ella y su hermano son nietos de un monarca británico no tienen el título de príncipes, a pesar de la patente de 1917 en la que Jorge V dictaminó que esta dignidad es para los hijos de los soberanos y los hijos de los hijos del Rey.