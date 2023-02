Así hablaba Meghan Markle de la boda de los príncipes de Gales dos años antes de conocer a Harry

Aunque Meghan Markle siempre aseguró que antes de conocer al príncipe Harry apenas sabía nada de realeza, hay grandes eventos que acaban por colarse en las conversaciones hasta de los menos avezados en cuestiones monárquicas como era ella entonces. Por ejemplo, la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton -y, por supuesto, más tarde la suya-, pero viajemos en el tiempo a 2014. La actriz de Suits tenía un blog, The Tig, donde solía plasmar sus reflexiones y tres años más tarde del enlace real decidió dedicar un post no solo su repercusión sino al papel de la ahora princesa de Gales.

En aquel texto recordaba las "conversaciones interminables" sobre Kate Middleton y la pompa que rodeaba al evento. Un auténtico cuento de hadas que conectaba directamente con los sueños infantiles de muchas mujeres que anhelaban convertirse en princesas. "Hay mujeres adultas que mantienen esa fantasía de su infancia", decía Meghan, quien afirmaba haber tenido otros referentes cuando era niña.

"Para mi todo era She-Ra, princesa del poder", contaba la hoy duquesa de Sussex que añadía: "Definitivamente, no estamos hablando de Cenicienta". Efectivamente, She-Ra era huérfana como Cenicienta, pero en lugar de fiar su destino a encontrar un príncipe azul, una espada mágica la convirtió en una guerrera que se unió a la resistencia para luchar contra el mal. No es la primera vez que la esposa del príncipe Harry muestra su predilección por las heroínas. La protagonista de Pearl, la serie que tenía previsto producir para Netflix y que finalmente fue cancelada, era una niña de 12 años que tomaba como referente a las mujeres más influyentes de los últimos tiempos.

Quién le iba a decir que solo cuatro años más tarde sería ella la princesa del cuento. La boda del príncipe Harry y Meghan Markle acaparó tantos (si no más) titulares y conversaciones que la de los ahora príncipes de Gales, pero el desenlace fue bastante distinto. Ya había avisado: no era Cenicienta, sino She-Ra, y la vida en Palacio no fue precisamente un sueño hecho realidad para ella.

Los motivos por los que los duques de Sussex decidieron abandonar sus obligaciones reales son mucho más complejos y, en todo caso, era el príncipe Harry, como explicó en sus memorias, el que ya arrastraba problemas de encaje en la institución. Sin embargo, Meghan también tuvo muchas dificultades para adaptarse y sentirse acogida en su nueva vida como miembro de la realeza. Sus palabras dos años antes ya anticipaban lo ajenas que le resultaban las tradiciones monárquicas. El shock cultural y el estar permanentemente en el punto de mira hicieron el resto. En el documental de Netflix Harry y Meghan explicaba lo poco que conocía el mundo de la realeza y aún así hizo todo lo posible por encajar en ese papel que en 2014 miraba con profunda extrañeza.

