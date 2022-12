Los Windsor arropan a la princesa de Gales en su gran noche tras las declaraciones de los duques de Sussex

Kate Middleton es la anfitriona de un concierto de villancicos que tiene lugar este jueves por la noche en la Abadía de Westminster, donde la princesa de Gales ha llegado a primera hora de la tarde para encargarse de los últimos preparativos y recibir a los 1800 invitados, entre los que se encuentran los miembros de la Familia Real británica. Poco después han llegado para acompañarla el príncipe Guillermo y sus dos hijos mayores, los príncipes George y Charlotte, tan solo ha faltado el príncipe Louis. Los niños, a los que habíamos visto por última vez en septiembre en el funeral de Isabel II, han entrado visiblemente contentos de la mano de sus padres y coordinando con ellos sus looks. La cita ha tenido lugar el mismo día en el que se han estrenado los nuevos capítulos del polémico documental de los duques de Sussex.

La princesa de Gales se ha mostrado muy divetida durante la velada, en la que se ha definido como una mala cantante durante una charla con el artista Alfie Boe. "Mis hijos probablemente no me perdonarían, no estoy seguro de si piensan que tengo una voz particularmente buena para cantar. Tendré que recibir algunas clases", ha dicho con gran sentido del humor sobre la posibilidad de entonar alguna canción. Sí la hemos visto más veces mostrando su habilidad al piano, y es que considera que es un instrumento en el que "puedes esconderte un poco más de lo que lo puedes hacer cantando".

"Gracias a todos los que han ayudado a que Together at Christmas sea tan especial. Ha sido fantástico celebrar a personas inspiradoras y organizaciones destacadas con todos ustedes", ha indicado Kate Middleton una vez finalizado el acto. Además, ha compartido una simpática foto con un niño llamado Theo al que le ha preguntado que cómo estaba y que si se había fijado en los autobuses de Londres y los peluches del oso de Paddington que había en la Abadía. El niño también habría estado presente en la primera visita que el príncipe Guillermo y su esposa hicieron a Gales siendo príncipes de Gales.

El recuerdo a Isabel II ha estado muy presente. El heredero al trono británico ha leído durante el concierto una parte del mensaje navideño que pronunció su abuela en 2012 y ha dicho que siempre le impresionó de la soberana "el espíritu de unión" que mostraba durante estas fiestas que solían pasar todos los Windsor juntos en Sandringham. Se espera que en este primer año sin la soberana mantengan las mismas tradiciones.

Poco a poco se han ido acercando hasta el templo más antiguo de Londres otros miembros de la realeza británica como el rey Carlos y la reina consorte Camilla, Sophie de Wessex, Eugenia de York con Jack Brooksbank, Beatriz de York con Edoardo Mapelli Mozzi, Zara y Mike Tindall, los príncipes Michael de Kent y Lady Gabriella Kingston. También los Middleton han apoyado a la princesa de Gales. Carole y Michael Middleton así como Pippa Middleton con James Matthews y James Middleton con Alizée Thevenet han acudido al concierto de villancicos, al igual que rostros conocidos como Melanie C, de las Spice Girls, y el cantante Craig David.

Se trata de la primera aparición de los Windsor juntos, haciendo piña, tras la emisión de los tres capítulos finales del documental Enrique y Meghan de Netflix en el que el duque de Sussex habla, entre otras cosas, de que sufrió gritos de su hermano y mentiras por parte de su padre durante la cumbre de Sandringham en la que se negoció su salida y la de su esposa como miembros de primer nivel de la realeza. Hasta el momento, desde la Casa Real británica no se han hecho comentarios sobre el final de la docuserie de los Sussex, pero sí han acudido en su totalidad a dar su apoyo a Kate en uno de sus actos más importantes del año.

Precisamente, la princesa de Gales también ha sido mencionada en los primeros episodios de la docuserie de Netflix cuando Meghan habla de cómo conoció a sus cuñados. "Incluso cuando Guillermo y Kate vinieron a casa y la conocí por primera vez yo llevaba unos vaqueros rotos e iba descalza", recuerda entre risas mientras se emite una foto en la que la duquesa de Sussex aparece totalmente relajada y sonriente en la cocina. "Soy muy de abrazos, siempre doy abrazos y no sabía que eso era muy raro para muchos británicos", prosigue. En una reflexión sobre ese encuentro añade: "Supongo que entendí muy rápido que la formalidad exterior se trasladaba al interior. Parecía que había una forma de ser hacia fuera, pero que luego cerrabas la puerta y... ¡Uf, qué bien! ¡Vale, ya podemos relajarnos! Pero esa formalidad va también por dentro y me sorprendió", reconoce.

Together al Christmas está encabezado por la princesa de Gales y cuenta con el respaldo de la Fundación Real, entidad dirigida por Guillermo y Kate que busca movilizar a líderes, empresas y personas para afrontar los retos de la sociedad. El concierto de este año es , además, muy emotivo porque está dedicado a Isabel II -fallecida el pasado 8 de septiembre- que demostró a lo largo de su vida “el sentido del deber, la empatía, la fel, el servicio, la bondad, la compasión y el apoyo a los demás. Todos los cuales son compartidos y personificados por los invitados inspiradores que han sido invitados a la Abadía”, según explica la Fundación.

El concierto de este jueves se transmitirá por televisión, en un programa especial cuya narradora será la actriz Catherine Zeta Jones, por la cadena ITV1 en Nochebuena. En esta representación musical se combinan elementos tradicionales y modernos y el coro de la Abadía interpreta algunos de los villancicos más populares en Reino Unido. Además cuenta con las actuaciones musicales de invitados como Craig David, Alexis Ffrench y Samantha Barks y un dúo especial de Alfie Boe y Melanie C. El día que se emitan estos villancicos, los telespectadores podrán ver una introducción de la princesa de Gales e imágenes de personas que hacen todo lo posible por apoyar a los demás y homenajes a la recordada monarca.

