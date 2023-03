Durante su charla con un médico experto en traumas Las palabras del príncipe Harry sobre sus hijos Archie y Lilibet que suponen un nuevo desaire a la Familia Real británica El duque de Sussex considera que, tras el 'Megxit', ha ganado 'mucho al ver crecer' a sus dos niños en California: 'No veo cómo esto hubiera sido posible en ese entorno' de la realeza, afirma

La brecha entre ellos se hace cada vez más grande y, a día de hoy, parece haber entrado en un callejón sin salida. La relación del príncipe Harry con la Familia Real británica está ahora mismo en punto muerto, más aún después de los recientes acontecimientos acaecidos en el seno de la monarquía inglesa y las últimas declaraciones que ha hecho este mismo sábado el duque de Sussex.

El pasado miércoles conocíamos que Carlos III había tomado una drástica decisión que afectaba de lleno a su hijo menor, al arrebatarle su residencia londinense de Frogmore Cottage para que viva allí Andrés de York (quien a su vez ha sido desalojado de la imponente Royal Lodge). Por su parte, Harry de Inglaterra reaparecía públicamente hoy como parte de la promoción que sigue haciendo de su libro autobiográfico, En la sombra.

Aunque no ha hecho mención alguna a la pérdida de ese lugar tan especial reservado para él y los suyos cuando viajaban a Reino Unido, el protagonista sí dejaba varias afirmaciones interesantes sobre la mesa durante su charla con el doctor y experto en traumas infantiles, Gabor Maté. Unas palabras que, muy probablemente, no sentarán demasiado bien a los Windsor cuando las escuchen.

Entre esas reflexiones, el Príncipe de 38 años hablaba de su papel como padre y decía que "no puedo imaginarme" cómo habría criado a sus niños Archie y Lilibet si todavía fuera miembro activo de la realeza. "Perdí bastante (con su marcha de la institución), pero también he ganado mucho y me siento agradecido al ver crecer a mis hijos aquí y ver cómo son", explicaba sobre lo que supuso para él y Meghan Markle mudarse a Norteamérica tras el célebre Megxit.

"No veo cómo eso hubiera sido posible en ese entorno" dentro de las paredes de palacio, añadía de forma tajante para celebrar que sus hijos se hagan mayores en California, dejando caer así que el ambiente donde él nació y todo lo que le rodea no sería -por su propia experiencia- lo más idóneo para sus vástagos. Aseveración que hacía durante su encuentro con el reputado médico y escritor canadiense, que era retransmitido de manera virtual y hemos tenido la oportunidad de ver en directo.

Incluso, aseguraba que el haber sido una persona "vulnerable" le ayudará en su faceta más paternal, ya que de aquello ha aprendido lo suficiente como para no transmitir ninguna "experiencia negativa" a sus descendientes. Echando la vista atrás, señala Harry que siempre se sintió "diferente" respecto a los otros integrantes de la Familia Real británica, igual que le pasó en su día a su madre, la recordada Diana de Gales.

Relataba entonces que cuando era joven y trató de ampliar sus horizontes, la respuesta que recibía habitualmente era la de "volver al redil" y hacer lo que se esperaba de él por su condición de Príncipe. De esta forma, desligarse en 2020 de sus deberes y obligaciones con la monarquía fue para él una "liberación" y supuso quitarse "un gran peso de encima".

El amor que siente por su esposa: "Ella me salvó"

Cada vez que se refiere a su mujer, al Duque se le ilumina la cara y esta vez no ha sido diferente. "Es una persona excepcional", dice para describir el amor y admiración que siente por ella. "Ella me salvó", expresaba de forma romántica no solo por haber formado una familia al lado de la actriz, sino por el "curso acelerado" que le ha dado en otros valores de la vida.

Aquí es donde abordaban el tema del racismo, sobre cómo -según él- trataban a Meghan mientras estaban en Reino Unido. Harry de Inglaterra ha señalado que esta "lacra social" afecta no solo a su esposa sino a muchas otras personas, en relación al "sesgo inconsciente que todos tenemos" según el color de piel del prójimo. Por ello, se trata de "corregir los errores" que están ahí a la hora de relacionarnos con los demás para no caer en conductas que puedan hacer daño al resto.

El especialista diagnostica un posible trastorno al príncipe Harry

Como decíamos, lo de hoy no ha sido una entrevista al uso a cargo de un periodista o presentador, tal y como vimos este año en las apariciones públicas y televisadas del duque de Sussex. Hoy se trataba de una conversación intimista de tú a tú con el mencionado especialista y un ejercicio de introspección por parte del Príncipe. De hecho, por momentos a Harry solo le faltaba estar tumbado en un diván para escenificar la clásica escena de terapia con un psicólogo.

Durante un pasaje de la misma, el Dr. Gabor Maté transmitía a su "paciente" el diagnóstico relacionado con la salud mental que, según detallaba, le había detectado tras leer sus memorias. Es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad que Harry de Inglaterra vendría arrastrando desde pequeño. "Veo muchos signos de trauma aquí pese a pertenecer a una de las familias más ricas, poderosas y privilegiadas del mundo", le decía.

No es en cualquier caso "una enfermedad", aclaraba, sino "una respuesta normal al estrés lógico" que el hermano del príncipe Guillermo tuvo que soportar cuando era niño. Es decir, su reacción para encajar dos golpes tan duros como fue primero el divorcio de sus padres y, posteriormente, la trágica muerte de su madre en accidente de coche.

Harry, que escuchaba con mucha atención estas palabras del doctor, bromeaba después con él al darle las gracias por esta "sesión gratuita" que le había dado. Eso sí, el Príncipe también llegaba a confesar los "pequeños episodios de depresión" que había atravesado durante su vida.

La relación del duque de Sussex con las drogas

Harry de Inglaterra hablaría también de algo que ya refleja en su obra y es el hecho de haber probado sustancias estupefacientes como la cocaína y la marihuana. Explicaba que la primera no le aportó "nada" cuando la tomó con "afán recreativo", mientras que la segunda sí "me ayudó" en cierta manera, ha comentado sin entrar en más detalles.

Finalmente, al hablar sobre los motivos que le llevaron a publicar este libro que sigue trayendo cola, Harry volvía a insistir en que no lo ha hecho para denunciar nada en concreto. "No soy una víctima", recalcaba sobre sí mismo mientras defendía que tampoco busca una mayor "empatía" de la opinión pública ya que su único objetivo, dice, es poder contar su historia sin que otros lo hagan por él.