El príncipe Harry asegura que ha escrito su libro de memorias con la intención de proteger a sus sobrinos El duque de Sussex ha confesado que no quiere que los hijos del príncipe Guillermo se puedan sentir como meros suplentes al igual que él

El príncipe Harry continúa acaparando titulares en la gira de promoción de su libro de memorias, Spare, (En la sombra en su traducción al castellano), que salió a la venta el pasado diez de enero. En su reciente entrevista con Bryony Gondo, el duque de Sussex hizo una afirmación de lo más sorprendente al asegurar que una de las razones principales por las que ha escrito esta autobiografía es para proteger a sus sobrinos: el príncipe George (9), la princesa Charlotte (7) y el pequeño príncipe Louis (4). "Sé qué de esos tres niños, al menos uno terminará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele y me preocupa".

Hay que recordar, que en este libro el hijo menor de Diana de Gales ha admitido que la relación con el príncipe William, que hasta hace escasos años parecía idílica, siempre ha sido muy complicada y ha estado marcada por la envidia y la rivalidad, ya que, según el príncipe Harry, el futuro heredero al trono de Inglaterra tenía un trato preferente y privilegios, mientras que él era considerado por su familia como un mero suplente en caso de que algo le sucediese a su hermano antes de tener descendientes.

El marido de Meghan Markle compartió con el príncipe de Gales este sentimiento en varias ocasiones, confesándole que tenía miedo a que sus sobrinos experimenten algo parecido y se acaben enfrentando entre ellos. Unas palabras con las que el príncipe Guillermo parecía estar en desacuerdo señalando que la educación de sus hijos no era "responsabilidad" de Harry. "Soy alguien a quién le gusta arreglar las cosas. Si veo irregularidades y un patrón de comportamiento que daña a las personas haré todo lo posible para tratar de cambiarlo. No se trata de intentar hundir a la monarquía, sino de salvarla de sí misma", relataba sobre estos consejos bienintencionados que no fueron aceptados.

Los Windsor guardan silencio

Desde Palacio prefieren continuar con sus agendas y estar al margen de la controversia que se está generando por las polémicas declaraciones del príncipe Harry. En cambio, según ha afirmado Roya Nikkham, periodista especializada en realeza del Sunday Times, el príncipe Guillermo se encuentra "devastado" por las duras acusaciones que su hermano ha vertido contra él. "Está terriblemente triste porque han salido cosas muy personales, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que él sabe de su hermano, él tiene sus propias experiencias con Harry de cómo lo cuidaba. Sin embargo, creo que siente que no es correcto salir a decir, esto no sucedió o sucedió de una manera diferente. No es la manera en la que él actúa", apuntaba la comunicadora haciendo alusión a la regla de la corona británica de siempre mantenerse neutrales ante los problemas.

