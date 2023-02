El príncipe Guillermo 'devastado' por las últimas declaraciones de Harry y el contenido de sus memorias

La inminente publicación del libro de memorias del príncipe Harry, Spare, que estará disponible en librerías de todo el mundo este diez de enero, está causando un gran malestar en el seno de la casa real británica. Uno de los grandes aludidos por el duque de Sussex es su hermano, el príncipe Guillermo, sobre el que hace muchas revelaciones privadas, e incluso llega a contar algunos episodios en los que la violencia física ha estado presente. Unas duras palabras que han hecho que el futuro heredero al trono de Inglaterra se encuentre "devastado". Así lo ha afirmado Roya Nikkham, periodista especializada en realeza del Sunday Times.

"Está terriblemente triste porque han salido cosas muy personales, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que él sabe de su hermano, él tiene sus propias experiencias con Harry, de cómo lo cuidaba. Sin embargo, creo que él siente que no es correcto salir a decir, esto no sucedió o sucedió de una manera diferente. No es la manera en la que él actúa" apuntaba la comunicadora haciendo alusión a la regla de la corona británica de mantenerse neutrales y no pronunciarse ante los problemas.

A pesar del dolor, el príncipe Guillermo, al igual que el resto de los Windsor, está intentado seguir con su rutina con total normalidad, tanto en los actos oficiales, como en los personales. Precisamente, su agenda ha estado repleta de eventos de carácter privado, como la celebración de la boda de una amiga del colegio o el 41 cumpleaños de su esposa, Kate Middleton, este mismo lunes.

Kate Middleton cumple años por primera vez como princesa de Gales y rodeada por la polémica familiar

Por su parte, el hijo menor de Diana de Gales ha explicado que no ha escrito esta biografía con intención de hacer daño a su padre o a su hermano, sino para que la gente pueda conocer su verdad. "Los amo y siempre lo haré", aseguraba. De la misma manera, apuntaba que en estos momentos no mantiene ningún tipo de relación con ellos, pero le gustaría poder recuperarla en un futuro y lamentaba que por su parte no exista la intención de arreglar su tensa situación. "Espero que algún día los pueda tener de vuelta, pero no han mostrado ninguna voluntad de reconciliación."

Su última 'broma'

Durante su infancia y juventud, al menos aparentemente, los dos vástagos del rey Carlos III estaban muy unidos. Ahora todo ha cambiado entre ellos y en el libro de memorias de Harry han salido a relucir los celos y tensiones que siempre han marcado su relación, al menos desde el punto de vista del duque de Sussex. Sin embargo, aún quedan rescoldos de su complicidad y durante el funeral de Isabel II se sacaron una sonrisa mutuamente para aliviar la pena que sentían por la muerte de la longeva soberna. Ocurrió mientras caminaban en procesión detrás del féretro de su abuela, recorrido prácticamente idéntico al que décadas atrás hicieron durante el entierro de su madre. "Mi hermano y yo caminábamos por la misma ruta. Entonces, bromeamos y nos dijimos: al menos conocemos el camino", recordaba con humor. Desde ese mes de septiembre, no se han vuelto a ver.

