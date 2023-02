Kate Middleton cumple años por primera vez como princesa de Gales y rodeada por la polémica familiar

Después de unas navidades marcadas por la ausencia de Isabel II y las primeras veces, llega a la Familia Real británica la primera gran celebración del año: el 41 cumpleaños de Kate Middleton, quien sopla este 9 de enero las velas convertida en princesa de Gales desde el pasado mes de septiembre. La mujer del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, inicia una nueva vuelta al sol con un gran protagonismo en la agenda de la Casa Real, pero también en medio de una etapa en la que las polémicas no dejan de sacudir a los Windsor y tienen dos claros protagonistas: los duques de Sussex, sus cuñados.

El cumpleaños de la princesa de Gales está inevitablemente marcado por la expectación que produce el paso más inmediato de su cuñado, el príncipe Harry. Este martes el hijo menor del rey Carlos III publica a nivel mundial sus memorias, cuyo lanzamiento se retrasó por el fallecimiento de su abuela, la soberana británica. Titulado Spare (En la sombra), se presenta como un relato “íntimo y sincero” de primera mano de las experiencias que ha tenido. A través de las páginas repasa las diferentes etapas de su vida y sus facetas más íntimas.

El libro podría agrandar aún más una brecha que parece insalvable entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex. En el documental Enrique y Meghan, emitido por Netflix y dividido en seis capítulos, el hijo menor del rey Carlos III cuenta que su hermano le gritó durante la cumbre de Sandringham, en la que se abordó su deseo de abandonar sus obligaciones reales y ser financieramente independientes. En ese encuentro, según sus palabras, su padre le dijo cosas que no eran verdad mientras que Isabel II se mantuvo callada asimilando todo.

Horas antes de que el reloj marcara el cumpleaños de Kate Middleton se publicaba una de las dos únicas entrevistas que Harry ha dado para promocionar el libro: la que ha concedido al periodista Anderson Cooper en el programa 60 minutos de la CBS. La otra persona con la que se ha sincerado ha sido Tom Bradby, con el que habló abiertamente del malestar que le producía a Meghan y a él estar frente al foco mediático. Aquellas declaraciones tuvieron lugar en 2019, durante una gira por Sudáfrica que lo cambió todo. Aquel viaje fue un punto de no retorno ya que al volver a casa decidieron tomarse unas semanas sabáticas y al finalizar ese periodo anunciaron su salida de la Casa Real británica.

El príncipe Harry ha reconocido que le gustaría "tener de vuelta a mi padre y a mi hermano", pero lamenta que sus allegados no tienen "ninguna voluntad de reconciliación". Sostiene que quiere "una familia, no una institución" y que desde la Casa Real británica "sienten que es mejor mantenernos (a Meghan y a él) de alguna manera como los villanos". Además, relata que no ha comunicado sus quejas directamente a los Windsor porque cuando ha intentado hacerlo a habido filtraciones y se queja de que la Institución no ha hecho nada para protegerlos pero sí lo han hecho con otros miembros.

Los pasos de Kate

Al margen del tsunami mediático que genera cada palabra que los duques de Sussex pronuncian sobre su vida en Londres y los motivos que los empujaron a renunciar a sus obligaciones reales, la princesa de Gales sigue adelante con sus compromisos y sus pasos institucionales. Poco antes de finalizar 2022 era nombrada coronel de la Guardia Irlandesa (cargo que hasta entonces ostentaba su esposo) y está a la espera de ingresar en el Consejo Privado, un organismo que, entre otras cosas da derecho a estar en el Consejo de Adhesión, donde se proclama al nuevo monarca. Actualmente son miembros la reina consorte Camilla, el príncipe Guillermo así como un grupo de autoridades.

