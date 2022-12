Guillermo de Inglaterra, sin Kate Middleton, asiste a la boda de su exnovia, la cantante Rose Farquhar

A pesar de la tormenta mediática desatada por las controvertidas declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle en su serie documental, la Familia real británica ha continuado con total normalidad con sus compromisos, sin así alimentar más la polémica. Precisamente, este sábado, el príncipe Guillermo ha desconectado de las obligaciones de su agenda real por unas horas y ha asistido a una boda junto a su grupo de amigos de la juventud. En esta ocasión, el heredero al trono de Inglaterra ha disfrutado de este evento nupcial solo, puesto que ni Kate Middleton ni sus tres hijos, George (9), Charlotte (7) y Louis (4) le han acompañado.

El enlace tuvo lugar en la parroquia de Santa María la Virgen de Tetbury, situada en Gloucestershire, un pequeño condado al suroeste de Inglaterra de ambiente bucólico y rodeado de naturaleza. El primogénito del rey Carlos III quiso pasar en todo momento desapercibido y de una manera muy discreta se le pudo ver entrando al templo vestido con un esmoquín y abrigo negro minutos antes de que comenzase la ceremonia.

Esta era una boda que el príncipe de Gales no se podía perder, ya que guarda una estrecha amistad con la pareja de recién casados. Se tratan de George Gemmel, cuya familia está muy unida con los Windsor, y de Rose Farquhar, popularmente conocida por su participación en la versión inglesa de La Voz y con la que Guillermo de Inglaterra mantuvo un breve noviazgo antes de comenzar la universidad, donde conoció a su esposa. Aunque su romance no llegó a buen puerto han sabido conservar el cariño y suelen estar presentes en los días más importantes de la vida del otro. Por ello, no es de extrañar que Rose también fuese invitada a los enlaces de Guillermo y Kate en 2011 y al del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de 2018.

Unas navidades diferentes

Esta será una Navidad muy distinta para los Windsor, marcada por la notable ausencia de Isabel II y por el inicio del nuevo reinado de Carlos III, quién, por primera vez, será el encargado de dar el tradicional discurso a la nación. De la misma manera, y como viene siendo costumbre, pasarán las fiestas en Sandringham, donde harán un intercambio de regalos y acudirán al servicio religioso la mañana del 25 de diciembre. Por su parte, al igual que en estos dos últimos años en los que abandonaron sus deberes reales y se mudaron de manera definitiva a California (Estados Unidos), el hijo pequeño de Diana de Gales y la que fuese protagonista de Suits no estarán presentes en todas estas celebraciones.

Cabe recordar que en la segunda entrega de la docuserie, ha llamado poderosamente la atención del público por las duras acusaciones que el príncipe Harry ha vertido en contra del príncipe Guillermo, con el que asegura haber tenido un tenso enfrentamiento durante la cumbre de Sandringham. "Fue desgarrador ver a mi hermano gritándome", declaraba el duque de Sussex. Unas palabras que demuestran el conflicto latente entre estos dos hermanos que tan unidos estuvieron en el pasado.

