El palacio de Buckingham condena, a través de un comunicado, cualquier tipo de discriminación Lo ha hecho al informar del encuentro entre la ex dama de compañía de Isabel II, Lady Susan Hussey, y Ngozi Fulani, la mujer a la que ofendió con sus comentarios

Buckingham ha emitido un comunicado en el que reafirma su postura en contra de cualquier tipo de discriminación. El motivo ha sido el encuentro entre Lady Susan Hussey, la que fuera dama de compañía de Isabel II y Ngozi Fulani, directora de la organización benéfica Sistah Space, después de que esta última denunciase que la veterana dama le hiciese comentarios racistas durante una conversación en la recepción organizada por la reina Camilla hace un mes. La polémica llevó a la dimisión de Lady Susan, que ahora ha presentado "sus más sinceras disculpas" a Fulani en su reunión. Entonces, el portavoz de los príncipes de Gales aseguró que "el racismo no tiene lugar en nuestra sociedad" y ahora Palacio hace público este encuentro incidiendo en el arrepentimiento de la madrina del príncipe Guillermo. Este movimiento coincide con el lanzamiento de los tres nuevos episodios del documental ‘Harry y Meghan’, en el que se ha puesto sobre la mesa el asunto del racismo en relación a la figura de la duquesa de Sussex y sus hijos.

En aquel acto, que fue presidido por la la reina Camilla y celebrado en el Palacio de Buckingham con el objetivo de crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Lady Susan puso en duda el origen británico de la activista al preguntarle insistententenmente de dónde era. "Ha sido como un interrogatorio. No fue solo unos segundos, duró varios minutos. Sentíamos, como mujeres negras, que éramos intrusas, que no éramos bienvenidas o aceptadas como británicas", explicó entonces Fulany a The Mirror.

Ahora, dos semanas después de la controversia, el Palacio de Buckingham ha informado de que las dos protagonistas se han juntado para "abordar el incidente que tuvo lugar en una recepción del Palacio el pasado mes", una reunión "llena de calidez y comprensión" en la que, según se puede leer, Lady Susan ha revelado el pesar que siente por la angustia que le generaron sus palabras a la Sra. Fulani y se ha comprometido a profundizar en su conciencia "sobre las sensibilidades involucradas": "Está agradecida por la oportunidad de aprender más sobre los problemas en esta área", reza la declaración.

"La Sra. Fulani, que ha recibido injustamente un torrente de críticas espantoso en las redes sociales y en otros lugares, ha aceptado esta disculpa y aprecia que no hubo mala intención", continúa el anuncio, en el que se demanda expresamente que se deje de lado la polémica para que ambas "puedan reconstruir sus vidas tras este período intensamente angustioso". Con el objetivo de que esta situación sirva de inspiración y de ejemplo para encontrar un camino hacia la resolución de conflictos, condenando en cualquier caso la discriminación, desde Palacio se ha subrayado el propósito de continuar enfocándose en la inclusión y la diversidad. "Sus Majestades el Rey y la Reina Consorte y otros miembros de la Familia Real se han mantenido completamente informados y están complacidos de que ambas partes hayan llegado a este positivo resultado", concluye la nota.

