Carlos y Camilla felicitan la Navidad en medio de la polémica generada por el documental de Harry y Meghan

En medio de la intensa polémica generada por los primeros capítulos del documental de Harry y Meghan, la Familia Real británica continúa con su agenda prenavideña con normalidad. Los reyes Carlos, de 74 años, y Camilla, de 75, han hecho ya pública su primera felicitación navideña, una imagen tomada en los Braemar Royal Highland Gathering el pasado mes de septiembre. El fotógrafo Sam Hussein es el autor de este retrato en el que aparecen sonrientes y que fue captado apenas unos cinco días antes del triste fallecimiento de la reina Isabel II. Recordemos que cuando empeoró el estado de salud de la Monarca, su hijo Carlos acudió inmediatamente al castillo de Balmoral para estar a su lado. En la imagen, los ahora reyes de Inglaterra no podían imaginar los momentos de dolor que estaban a punto de afrontar.

El rey Carlos aparece con un traje en tono marrón con una corbata que combina granate, beige y verde, un tono que Camilla lleva en su vestido y su sombrero, adornado con una pluma. La reina Isabel II se perdió por primera vez en siete décadas en el trono el Braemar Gathering, el acto principal de los Highland Games, al que sí acudieron su hijo Carlos y Camilla. Quizá con esta imagen la pareja quiera recordar aquella etapa en la que la reina Isabel, de 96 años, estaba en Balmoral, imparable a pesar de sus problemas de movilidad y cumpliendo con sus deberes institucionales hasta el final.

La felicitación de los Reyes llega en un momento delicado para la Familia Real británica pues el pasado día 8 de diciembre se estrenaron los tres primeros capítulos del controvertido y esperado documental de Harry y Meghan. En estos episodios, la pareja repasa su historia de amor y su vida en común, desvelando aspectos de su intimidad que hasta ahora no habían hecho públicos, como instantes con sus hijos en su casa de California o las anécdotas de cómo compartieron con sus amigos que se casaban. Hacen referencia además a la presión de la opinión pública y Harry llega a hablar de juego sucio, filtraciones y noticias falsas, además de volver a mencionar el racismo, una acusación que ya en su momento desmintió la Casa Real.

Un documental cargado de acusaciones

El matrimonio explica que en estos capítulos quieren contar su verdad, el porqué de su abandono de sus compromisos institucionales con la Familia Real británica en 2020, que supuso un auténtico terremoto en Inglaterra. En este montaje, cuyos tres siguientes capítulos se podrán ver a partir del próximo 15 de diciembre en Netflix, hablan diversos amigos de la pareja, que dan su visión de lo que ocurrió durante su noviazgo y cuentan cómo la vida de Meghan cambió en cuestión de semanas. No oculta nada la pareja en el documental, pues inciden en cómo las circunstancias afectaron a su salud mental, mostrando incluso imágenes de Meghan deshecha en lágrimas.

A pesar de que la tensión es sin duda máxima y de que, según se ha comentado, la Familia Real está disgustada y cansada de las acusaciones de los duques de Sussex, algunas tradiciones navideñas seguirán intactas. Según ha informado The Sunday Times, el distanciamiento de los hermanos no impedirá que los príncipes de Gales envíen regalos a sus sobrinos a Estados Unidos, como han hecho otros años. El citado medio apunta que tanto el heredero al trono de Inglaterra como su esposa tienen mucho cariño a sus sobrinos Archie y Lilibeth, a pesar de que apenas los han visto en su corta vida, y quieren tener un detalle con ellos en estas fechas tan señaladas. De la misma manera, los duques de Sussex, devolverán el detalle a los príncipes George (9), Charlotte (7) y Louis (4). No parece probable sin embargo que los hermanos hagan lo mismo, pues la grieta que ha roto su relación es cada vez más acusada.

La cierta tregua que vivieron durante los actos de despedida a su querida abuela Isabel, se habría roto de nuevo con el documental. La entrevista con Oprah Winfrey de la pareja fue el inicio de una serie de polémicas que parece probable que continúen con la publicación del libro de memorias del príncipe Harry, un relato escrito por el autor norteamericano J.R Moehringer ganador del premio Pulitzer en el año 2002, cuya publicación está prevista para el 10 de enero de 2023.

