La reina Isabel II cambia el protocolo y recibe en Balmoral a la nueva Primera Ministra Liz Truss

Liz Truss ya ocupa de manera oficial el cargo de Primera Ministra del Reino Unido. Este martes, después de que Boris Johnson presentase su dimisión, la líder del partido conservador ha sido recibida por Isabel II en el tradicional besamanos, una cita en la que la monarca pide la formación de un nuevo gobierno. Sin embargo, y al contrario que los anteriores 14 Jefes de Estado que han pasado por Downing Street, está reunión protocolaria ha tenido lugar en el castillo de Balmoral, la residencia situada en Escocia en la que la monarca pasa sus vacaciones estivales junto al resto de su familia, y no en Buckingham Palace, donde tradicionalmente se realizaba este acto de bienvenida por su proximidad a la sede del Gobierno.

El motivo principal de este cambio tan significativo de escenario son los problemas de movilidad que la Reina lleva sufriendo desde hace tiempo por su avanzada edad, 96 años, que se han visto agravados en los últimos meses, en las fotografías compartidas se puede ver como incluso ha precisado la ayuda de un bastón para caminar. Cabe recordar que tal y como informó el diario británico Daily Mail, antes del verano, el edificio fue sometido a un proceso de reforma para garantizar la máxima comodidad de Isabel II, así como la incorporación de elementos adaptados a sus nuevas necesidades, como una cama ortopédica o un buggy eléctrico que le permite desplazarse con mayor facilidad por las diferentes estancias del hogar.

Esta no ha sido la única alteración derivada de su estado de salud, puesto que también ha tenido que renunciar a algunos de los compromisos de su agenda oficial al encontrarse con menos energía de la habitual. El más reciente ha sido el Braemar Gathering, el acto principal de los Highland Games que no se había perdido nunca en sus siete décadas en el trono. Unas apariciones cada vez más puntuales en las que ha delegado una mayor responsabilidad en su hijo Carlos y Camila así como en Guillermo y Kate, que han estado muy presentes en esta temporada veraniega antes de comenzar su nueva etapa en Adelaide Cottage. Quiénes parecen haber declinado la invitación de estar unos días en las tierras de los Highlands son Harry y Meghan que en estos momentos se encuentran realizando un tour por Europa, pero todo apunta a que no se reunirán con el resto de los Windsor.

¿Quién es Liz Truss?

De esta manera, Liz Truss se convierte en la tercera mujer que va a gobernar el Reino, después de Margaret Thatcher y Theresa May. Esta experimentada política tiene enfrente un panorama de lo más delicado marcado por la guerra de Ucrania, ya se ha manifestado a favor de endurecer las sanciones a Rusia. Igualmente, tiene conflictos internos dentro del territorio británico, empezando por intentar limpiar la imagen del gobierno tras los escándalos protagonizados por su antecesor, así como intentar solventar de la mejor manera posible los problemas económicos y la recesión que se prevé que azote a todos los territorios europeos como consecuencia del conflicto bélico.

