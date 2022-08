El motivo por el que la entrevista de Meghan Markle ha molestado a la familia de Nelson Mandela

La última entrevista de Meghan Markle está teniendo una gran repercusión. Sus palabras han sido un auténtico tsunami y han causado mucho impacto ya que aborda temas muy personales como la salida de la Familia Real británica, la relación de padre e hijo que existe entre el príncipe Harry y el príncipe Carlos o su reciente regreso a Londres para estar en el Jubileo de Platino de la Reina. Pero sus declaraciones no solo implican a los Windsor, van más allá y han molestado incluso a la familia de Nelson Mandela. ¿El motivo? La duquesa de Sussex sostiene que un sudafricano le dijo que en su país vivieron con mucha efusividad su enlace con el nieto de Isabel II el 19 de mayo de 2018 y comparó ese júbilo con la salida de prisión del recordado Nobel de la Paz fallecido en 2013.

Meghan Markle ha contado que un actor le dijo: "Solo necesito que sepas que cuando te casaste con esta familia, nos regocijamos en las calles de la misma manera que cuando Mandela fue liberado de la prisión". Esta conversación se produjo durante la premiere de El rey León celebrada en Leicester Square, Londres. Un acto en el que los duques de Sussex compartieron protagonismo con Beyoncé y Jay-Z, con los que se mostraron muy cariñosos. La aparición se produjo dos meses después del nacimiento del pequeño Archie Harrison.

Tras leer la charla publicada por The Cut, perteneciente al grupo de la revista New York, y ver las referencias a Nelson Mandela, el nieto del expresidente sudafricano ha reaccionado. Zwelivelile Mandela ha dicho en Daily Mail que está "sorprendido" por los comentarios de la Duquesa: "La celebración de Madiba se basó en la superación de 350 años de colonialismo con 60 años de un brutal régimen de apartheid en Sudáfrica. Entonces no se puede equiparar a lo mismo". Además, ha dicho que los sudafricanos salieron a las calles por una razón más importante que el enlace de Meghan "con un príncipe blanco".

Zwelivelile ha indicado que a diario hay personas que quieren ser como el Nobel de la Paz y se comparan con él o lo emulan. "Antes de que las personas puedan considerarse a sí mismas como Nelson Mandela, deberían investigar el trabajo que hizo y ser capaces de ser campeones y defensores del trabajo que él mismo defendió", ha puesto de manifiesto el parlamentario del Congreso Nacional Africano, recordando que su abuelo estuvo 27 años en la cárcel, hasta el 11 de febrero de 1990.

Su amistad con los Mandela

Los duques de Sussex mantienen una relación cercana con la familia de Mandela. El 18 de julio reaparecieron en la sede de la ONU de Nueva York para participar en una reunión celebrada con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela. En 2019, coincidiendo con su gira por Sudáfrica, el matrimonio se reunió con la viuda del mandatario, Graca Machel, viuda de Mandela, a la que el príncipe Harry ya conocía. Un año antes acudieron a una exposición del Nobel de la Paz y estuvieron con su nieta, Zamaswazi Dlamini-Mandela. Diana de Gales, que falleció hace justo 25 años, conoció a esta figura histórica en 1997 durante su estancia en Ciudad del Cabo. Además, Mandela estuvo en la tumba de la Princesa en 2002. Mientras, el príncipe Carlos ejerció de anfitrión con él durante una visita a Gran Bretaña en verano de 1996.

