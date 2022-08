Meghan Markle asegura que fue 'tratada como una mujer negra' cuando empezó a salir con el príncipe Harry

Meghan Markle se ha inmerso en el universo de los podcast por completo. La duquesa de Sussex acaba de sacar el segundo episodio de Archetypes, después de las explosivas revelaciones que hizo en su estreno durante una conversación con Serena Williams. En esta ocasión, ha abordado otro de los temas más espinosos en los que siempre ha dicho sentirse envuelta: el racismo. Para ello ha charlado de este y otros asuntos con la cantante Mariah Carey, que al igual que ella, también es birracial.

A pesar de que de entrada Meghan, de 41 años, y la diva del pop, de 53, pudiera parecer que tienen vidas antagónicas, lo cierto es que de pequeñas han sufrido por el color de su piel. “No encajaba. No encajaba. Yo no encajaba en ningún lado ni en la zona más negra de la ciudad ni en los barrios más blancos”. “Sí, lo entiendo” afirmó Meghan.

Desde que la Duquesa empezó a salir con el príncipe Harry, han sido muchas las veces en las que ha hecho referencia al color de su piel. En el año 2017, cuando el noviazgo se hizo público, contó que hasta que no fue una mujer adulta no empezó a tener conciencia de su origen birracial. Su madre es afroamericana y su padre es de orígenes holandeses e irlandeses. Algo parecido le ocurre a Mariah Carey, hija de una irlandesa y de un afroamericano venezolano. Meghan ha dicho siempre que se ha sentido demasiado clara dentro de la comunidad negra y demasiado mezclada para la comunidad blanca. De su etapa como actriz recordó que “en los castings me calificaban como ‘étnicamente ambigua’.

Meghan asegura que desde pequeña se sintió reflejada con los orígenes de la cantante. “¡Oh Dios mio! Alguien que se parece a mí. Es birracial como yo” comentó antes de declararse fan de Mariah. La intérprete de Obsessed asegura que también se identificó con ella cuando la vio. “Creo que nosotras al ser de piel clara no somos tratadas como mujeres negras ni como mujeres blancas. En cierto modo, encajas en el medio. Quiero decir que si hay algún momento en mi vida en el que me he centrado en mi raza ha sido solo cuando empecé a salir con mi esposo. Entonces comencé a entender cómo era ser tratada como una mujer negra”, dijo Meghan que añadió que “hasta entonces, me habían tratado como una mujer biracial. Y las cosas realmente cambiaron”.

Lo cierto es que Meghan sí manifestó que cuando estaba embarazada de Archie, su primer hijo que nació el 6 de mayo de 2019 “tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones sobre cómo sería el color de su piel cuando naciera”, contó en la entrevista con Oprah donde ni ella ni el príncipe Harry quisieron revelar los nombres de esas personas de los Windsor que les sacaron el tema del color con el que nacerían sus hijos porque “sería demasiado dañino para ellos”. En otro momento de la conversación con la periodista estadounidense, el duque de Sussex dijo que: “Necesitábamos tomar un respiro de este bombardeo constante. Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera. Y lo que estaba viendo era que la historia se repetía, pero de una manera definitivamente mucho más peligrosa porque se añadía la cuestión del racismo y las redes sociales. Y cuando hablo de que la historia se estaba repitiendo, me refiero a mi madre”, aseguró.