El príncipe Harry y Meghan Markle contratan al gurú de las finanzas de Hollywood

Los duques de Sussex no se detienen y quieren que su imperio no deje de crecer. Documentales, libros, podcast… nada se les resiste y para seguir cosechando éxitos han contratado a Adam Lilling, el negociador de las estrellas de Hollywood, un poderoso empresario e intermediario entre empresas y celebrities tan conocidas como Ellen DeGenerers y su mujer, Portia de Rossi, Nicole Kidman o Matthew McConaughey.

Precisamente, los Sussex conocieron a su nuevo gurú empresarial en la reciente fiesta reboda de Ellen y Portia, según ha adelantado Page Six, y que fue oficiada por Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian.

Adam Lilling es también fundador de la firma de capital riesgo Plus Capital, que trabaja con Better Up, la organización sin ánimo de lucro de la cual el Príncipe es su director de impacto. Su experiencia será crucial para que el hermano del príncipe Guillermo y su esposa puedan dar un nuevo salto y ganar más dinero.

El último jugoso contrato que han firmado los Sussex es el que tiene con Penguin Random House que asciende a 20 millones de dólares (algo más de 18 millones de euros) por tres libros. Uno de ellos, En la sombra, la biografía de Harry, ya se ha publicado con gran éxito entre el público y se cree que el matrimonio está trabajando junto en un nuevo lanzamiento editorial, mientras Meghan prepararía su autobiografía.

Además, los Sussex también tienen contratos millonarios con Netflix (han emitido ya un documental) y Spotify (la Duquesa ha sacado su propio podcast). En el ámbito audiovisual estarían interesados en producir contenido de entretenimiento como comedias románticas.

Respecto al bombazo que ha supuesto su libro, el príncipe Harry no se habría arrepentido de las explosivas revelaciones que ha contado y está muy feliz por los récords que está batiendo, según ha contado uno de los invitados en la reboda de Ellen DeGenerers que habló con él durante la fiesta.