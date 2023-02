Aparición estelar de los duques de Sussex en la reboda de Ellen DeGeneres entre estrellas de Hollywood

Ha tenido que pasar casi un mes para ver de nuevo juntos al príncipe Harry y Meghan Markle después de la publicación de la explosiva autobiografía del duque de Sussex. La pareja ha sido vista en la reboda de Ellen DeGeneres y Portia De Rossi, a la que también acudieron un reducido número de invitados, entre los que se encontraban estrellas de Hollywood como Courteney Cox, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow o Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, que ejerció de maestra de ceremonias.

La esposa de la popular presentadora estadounidense de televisión organizó una fiesta por su 50 cumpleaños en la que invitó a rostros muy conocidos de la música y del cine a su mansión de Montecito, el mismo lugar donde viven Harry y Meghan. Entre ellos destaca el reencuentro del Príncipe con Courteney Cox, con la que hace años estuvo en una fiesta en su casa de Los Angeles. Además, Harry se declara en sus memorias fanático de la serie Friends en la que Cox interpreta a la inolvidable Mónica.

Portia apareció con un vestido de novia, el mismo que usó en su enlace, ante la atenta mirada de Ellen -que no salía de su sorpresa- en el salón de su mansión. La pareja renovó sus votos tras catorce años de matrimonio y cuatro más de noviazgo en una ceremonia que ofició Kris Jenner.

Portia, que entregó a su mujer un ramo de flores, dejó casi sin palabras a Ellen después de hacerla esta sorpresa. De hecho, la humorista no iba vestida de ceremonia, sino de calle, mientras su compañera de vida estaba radiante con su look nupcial. Las palabras de la actriz de Ally McBeal emocionaron a su pareja. "No tienes que decir nada, pero cuando estaba pensando en lo que haría para mi cumpleaños además de estar con mi familia y amigos me acordaba de ti. Tu eres lo más importante en el mundo para mí", dijo ante Ellen.

Ante un público entregado y emocionado a partes iguales, Portia añadió: "Estoy tan emocionada por nuestro futuro lo que sea que queramos hacer el resto de nuestras vidas". Finalmente, dijo: "Nos queremos y tengo la suerte de estar con alguien que me quiere por como soy" para concluir diciendo: "Te quiero. Siempre, siempre te querré y me siento muy honrada de ser tu mujer" para después fundirse en un romántico beso. Por su parte Ellen pronunció las siguientes palabras: "Simplemente te adoro, te amo y no estaría en esta tierra sin ti sálvame todos los días. Gracias, soy muy afortunada".

La presencia de los Sussex, a los que se ve mezclados entre los invitados y que permanecen separados por unos metros, en este momento tan íntimo de la humorista, no sorprende pues además de ser vecinos les une una estrecha amistad. De hecho, Meghan se sentó en el programa de Ellen para hacer una entrevista y han pasado juntos algunas fechas importantes como Halloween.

Desde que el 10 de enero se publicara el libro de Harry En La sombra (Spare, en inglés), los duques de Sussex han mantenido un perfil bajo y no se los había visto juntos en público. El 7 y 8 de marzo está previsto que Hary acuda al evento Nob Hill en San Francisco (California) en calidad de anfitrión por ser el director de impacto de Better Up. Antes de esta nueva aparición, Harry sí ha concedido numerosas entrevistas en Reino Unido y Estados Unidos a principios de enero para promocionar su biografía.