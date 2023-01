Del príncipe Harry a Shakira: llegó la hora de lavar los trapos sucios en público

Ni miembros de la realeza, ni cantantes o celebrities tienen ya reparos en hablar de sus problemas familiares o de pareja en público e incluso que sean la inspiración para obras literarias y grandes éxitos musicales. El príncipe Harry, Shakira o Miley Cyrus son algunos de los rostros conocidos que han decidido lavar los trapos sucios en público, cantar al desamor con dardos lanzados a su exparejas o relatar sus memorias y, de paso, rentabilizar una venganza que ahora se sirve en formato literario o musical.

El príncipe Harry fue uno de los primeros que decidió comenzar con esta nueva tendencia de desquitarse ante los ojos de todos, dentro de una institución en la que las apariencias y la compostura lo son todo. Impactante y explosiva fue la entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021. Embarazada de su segunda hija, Meghan le contó a la presentadora estadounidense sus pensamientos suicidas: “No quería vivir más. Era un pensamiento constante, claro y aterrador”.

Aunque sí hay algo polémico fue la siguiente frase que pronunciaron ante los telespectadores sobre su hijo Archie: “Tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones sobre cómo sería el color de su piel cuando naciera, sobre que no se le daría seguridad y no se le daría un título”.

“Necesitábamos tomar un respiro de este bombardeo constante. Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera”, dijo en alusión al triste final de su madre y el acoso por parte de la prensa. El príncipe Harry también se dirigió directamente a su padre cuando dijo sentirse “realmente decepcionado porque él sabe cómo se siente el dolor, y Archie es su nieto. Pero, al mismo tiempo, por supuesto que siempre lo amaré, aunque hay mucho dolor”.

Finalmente el duque de Sussex no se amilanó al contar cómo estaba la relación con su hermano. “Lo quiero. Es mi hermano. Hemos pasado juntos por el infierno, pero ya sabes, estamos en caminos diferentes, pero el tiempo lo cura todo. Hubo muchas oportunidades para mi familia de mostrar apoyo. Sin embargo, nadie dijo nada en tres años… Y eso me ha dolido”.

'Fue desgarrador ver a mi hermano gritándome'

Tras la muerte de Isabel II y como colofón a 2022, Netflix emitió el documental sobre Harry y Meghan dónde una de las declaraciones más impactantes fue la siguiente en referencia a la cumbre de Sandringham donde negoció su salida de la monarquía: "Fue desgarrador ver a mi hermano gritándome y a mi padre diciendo cosas que no eran verdad y mi abuela, callada asimilando todo” o incluso cómo la relación entre Meghan y sus cuñados fue distante desde el principio. “Incluso cuando Guillermo y Kate vinieron a casa y la conocí por primera vez yo llevaba unos vaqueros rotos e iba descalza (...) Soy muy de abrazos, siempre doy abrazos y no sabía que eso era muy raro para muchos británicos. Supongo que entendí muy rápido que la formalidad exterior se trasladaba al interior”, contó sobre los príncipes de Gales.

Harry también ha hablado de los “errores” de su vida. Además de admitir que ha consumido drogas también reconoció que disfrazarse de nazi “probablemente es uno de los mayores errores de mi vida. Me sentí tan avergonzado después”.

La guinda a los reproches de Harry llegó tras Navidad cuando en enero publicó sus memorias, En la sombra, donde asegura sobre la famosa entrevista de su madre en televisión: “Es legendaria la frase de mi madre de que había tres personas en su matrimonio, pero su cálculo era erróneo. Nos dejó a Willy y a mí fuera de la ecuación” o cuando habla de la pelea que tuvieron Kate y Meghan a cuenta del vestido de dama de honor de Charlotte “llegué a casa y me encontré a Meg en el suelo llorando”, relata en sus memorias sobre el desencuentro de su esposa y su cuñada.

El príncipe Harry cuenta cómo y con quién perdió su virginidad

También hace referencia a la estrategia de comunicación que se siguió para “sacrificarme”. “Mi padre ya no sería más el marido infiel, sino que el mundo lo viera como el pobre padre abrumado que tenía que batallar a solas con un hijo consumido por las drogas” o cómo perdió la virginidad, “un humillante episodio con una mujer mayor a la que le gustaban mucho los caballos y que me trató igual que a un joven semental. La monté deprisa, tras lo cual me dio un azote en el culo y me mandó a paseo”.

Si Harry ha hecho que la monarquía británica vuelva a tambalearse una vez más con sus declaraciones, Shakira ha colapsado el mundo con la canción en la que ha colaborado con Bizarrap y que va dirigida a Piqué, con el que rompió en junio de 2022 tras doce años de amor y dos hijos en común. Cantar su despecho, con alusiones claras a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, y a su exsuegra, la ha hecho que BZRP Music Sessions #53 se haya convertido en el top de las canciones dedicadas al despecho con versos como “Una loba como yo no está pa’tipos como tú”, “A ti te quedé grande, y por eso estás con una igualita que tú” /“Perdón que te sal-pique”/ “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”/ “Clara-mente es igualita que tu”/ “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

El desahogo más rentable de Shakira

Una canción que ha contado con el apoyo de cantantes como la artista Paquita la del Barrio, ‘la reina de las rancheras’ conocida por cantar al desamor desde el foco más desgarrador. Lejos de arrepentirse, la cantante colombiana quiso dar la gracias que ha cosechado su single para enfatizar el empoderamiento de las mujeres en momentos delicados y reafirmarse. “Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas ellas son mi inspiración”.

Shakira no se ha quedado ahí y ha hecho alusión a cómo ha rentabilizado el que seguramente sea uno de los golpes emocionales más importantes de su vida. “Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hace limonada”.

Miley Cyrus, la última que canta al desamor

La última que ha seguido los pasos de Shakira ha sido Miley Cyrus que dedica su nuevo tema Flowers a su exmarido Liam Hemsworth en una canción donde habla de una relación sentimental que todo el mundo ha relacionado con su controvertida historia de amor con el cuñado de Elsa Pataky con quien mantuvo una relación intermitente durante una década y tuvo un fugaz matrimonio de tan solo ocho meses.

Letra completa en español de Flowers de Miley Cyrus:

Éramos buenos, éramos oro

Como ese sueño que no se puede vender

Teníamos razón hasta que no la tuvimos

Construimos un hogar y lo vimos arder

No quería dejarte

No quería mentir

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Pinto mis uñas, rojo cereza

A juego con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Perdono cada palabra que dijiste

No quería dejarte

No quería luchar

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Yo

No quería dejarte

No quería luchar

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma

Y puedo coger mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, cariño

Puedo amarme mejor

Yo