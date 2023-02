Montecito, el exclusivo rincón donde viven los Sussex, evacuado por graves inundaciones

Otra tormenta azota a los duques de Sussex, al margen del revuelo causado por las revelaciones del príncipe Harry en su libro. Montecito, la exclusiva ciudad de California en la que viven, ha sido desalojada por miedo a posibles deslizamientos de tierra. Las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones y un total de 16 víctimas mortales, una tragedia que recuerda a la sufrida hace cinco años, cuando otro temporal sembró el caos en este lugar con 23 muertos y un centener de hogar destruidos. Según informa Los Ángeles Times, no hay constancia de que Harry y Meghan se encontraran allí con sus dos hijos, Archie y Lilibet, en el momento de los hechos. El periódico se ha puesto en contacto con los portavoces de los Sussex y han evitado pronunciarse al respecto.

La ubicación de Montecito entre el Océano Pacífico y las montañas de Santa Ynez es una de las razones por las que la ciudad de lujo enfrenta mayores riesgos de desastres naturales, incluidas inundaciones y deslizamientos de tierra, según los expertos. "Lo que hace que la región sea peligrosa es la topografía empinada de las montañas al este y los dos tipos de roca que forman la montaña", ha dicho el geólogo Larry Gurrola a la BBC. El clima también es otro factor clave. Cabe recordar que California sufre desde hace años una fuerte sequía y graves incendios forestales.

En Montecito, además de los duques de Sussex, viven otros rostros conocidos, como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Rob Lowe, Adam Levine y Ellen DeGeneres. Esta última ha grabado las devastadoras consecuencias de las inundaciones. "Es el quinto aniversario del incendio y de los corrimientos de tierra que mataron a tanta gente: perdieron sus casas, sus vidas", dice la popular presentadora en el vídeo. "Es una locura que en el quinto aniversario tengamos lluvias sin precedentes. El arroyo que hay junto a nuestra casa nunca fluye así", explica con cierto nerviosismo. "Tenemos que ser más amables con la madre naturaleza, porque la madre naturaleza no está contenta con nosotros... Manteneos a salvo todos", finaliza.

Kevin Costner, por su parte, también se ha visto afectado por las inundaciones. El actor ganó el Globo de Oro a mejor actor por su papel en Yellowstone, pero no pudo recoger el premio personalmente. "Lo siento mucho pero mi mujer, Christine Baumgartner, y yo no estaremos allí", dijo en un vídeo grabado desde su casa con vista al Océano Pacífico. "Ayer tuvimos que sacar a los niños de la escuela en Santa Bárbara. Esta es la segunda vez en cinco años que la autopista se inunda, nos encontramos en el lado equivocado de la ciudad y no pudimos regresar anoche", señaló.

Así es la casa de los Sussex en Montecito

Rodeado de jardines, con vistas al océano Pacífico y con exclusivos vecinos, así es Montecito, en el condado de Santa Bárbara, el lugar elegido por los duques de Sussex para empezar una vida lejos del Reino Unido y la monarquía británica. Harry y Meghan han comprado una espectacular mansión de aire mediterráneo de unos doce millones y medio de euros aproximadamente). La mansión tiene nueve habitaciones, 16 cuartos de baño y una casa de invitados completamente equipada, eso sin olvidar los numerosos espacios dedicados al ocio tanto interior como exterior, como una gran piscina, gimnasio, cancha de tenis o sala de cine. Los duques de Sussex abrieron las puertas de su casa en su nueva serie documental de Netflix. ¡Dale al play para descubrir los rincones más lujosos de su hogar!

