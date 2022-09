Los hijos y nietos de Camilla arropan a la Reina consorte en el funeral de Isabel II

Los hijos y nietos de la Reina consorte han querido estar presentes en el funeral de Estado de Isabel II. Tom Parker Bowles y Laura Lopes, los desconocidos hijos de Camilla, acompañados de sus hijos, han sido de los primeros asistentes en llegar a la Abadía de Westminster para la solemne despedida a Isabel II. A pesar de la notoriedad de su madre y la excelente relación que mantienen con el rey Carlos III siempre han tratado de llevar una vida lo más discreta posible.

Los hermanos llegaron juntos a la Abadía de Westminster para llorar a la reina Isabel II y ver a su madre, la nueva Reina consorte, ocupar su lugar junto al rey Carlos III. Laura Lopes, madre de tres hijos, llevaba un tocado negro de plumas con velo de red, y llegó acompañada de sus tres hijos, Eliza, de 14 años, y los gemelos Gus y Louis, de 13 años, así como de Tom Parker, que llevaba un chaqué de luto.

Con la proclamación de Carlos como Rey, muchos se preguntaron si los hijos de Camilla recibirían algún título, sin embargo expertos en realeza confirmaron que no sería así. Los hijos de la Reina consorte no han recibido ningún tipo de tratamiento especial, aunque si recibirán privilegios reales, aunque no formen parte de la línea de sucesión.

Pese a esta vida lejos de los reflectores, Tom y Laura sí han acudido a destacados eventos de la Familia Real, como el Jubileo de Platino de la reina Isabel. Ambos fueron fotografiados en la Misa de Acción de Gracias por sus 70 años de reinado el pasado mes de junio. Tambien asistieron a la ceremonia en la que Camilla ingresó en la Orden de la Jarretera. Tampoco faltaron a las boda de los recién nombrados príncipes de Gales, con quienes mantienen una excelente relación. Incluso Eiza, hija de Laura Lopes, participó como damita de honor del cortejo nupcial del enlace del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Camilla se casó el 4 de julio de 1973 con el mayor Henry Andrew Parker Bowles, y de esa relación nacieron sus dos hijos, Tom Parker Bowles y Laura Parker Bowles, conocida como Laura Lopes por su matrimonio con Harry Lopes, quienes actualmente tienen 47 años y de 44 años, respectivamente.

Tom Parker Bowles, escritor y crítico de gastronomía, estuvo casado con la editora de moda Sara Buys, de 2005 a 2018, y de su unión nacieron dos hijos, Lola, de 15 años, y Freddy, de 12. Tom vivió un duro golpe cuando su novia Alice Procope falleció víctima de cáncer en marzo de 2021 con tan solo 42 años. Entonces los medios británicos reportaron que Tom estaba devastado.

Por su parte, Laura se casó en mayo de 2006 con Harry Lopes, y de ahí tomó su nuevo apellido. La pareja tiene una familia formada por tres niños, Eliza, y los gemelos Gus y Louis.