La curiosa conexión entre la imagen bajo la lluvia de los duques de Cambridge y una icónica foto de los Sussex

A lo largo de estos casi once años de matrimonio, son miles las fotos que los duques de Cambridge han protagonizado en los actos oficiales a los que han acudido. Pero entre todas hay una realizada hace escasas horas que, sin duda alguna, será recordada para siempre. El príncipe Guillermo y Kate Middleton fueron retratados este viernes llegando al colegio Sybil Strachan de Nassau, en Bahamas, haciendo frente a una intensa tormenta tropical. La luz, sus looks bajo el paraguas y el mágico ambiente que creaba el agua hizo que el nieto de Isabel II y su esposa pareciesen estar en la escena de una película. La imagen recuerda mucho a la foto más icónica de los duques de Sussex, que no solo tiene las mismas características sino también la misma firma: ambas están realizadas, curiosamente, por la misma persona.

VER GALERÍA

-Antonio Pagudo, emocionado al recordar a su compañero José Luis Gil, le dedica unas sentidas palabras

-Fallece Taylor Hawkins, batería de 'Foo Fighters', a los 50 años

La persona que se esconde detrás del objetivo de estas dos bonitas imágenes es Samir Hussein, quien acompaña a los miembros de la Familia Real británica en muchos de sus actos desde hace más de una década. Su rutina no se limita a los Windsor sino que también captura los mejores instantes de personalidades tan relevantes como Taylor Swift, Adele y Mariah Carey, en sus conciertos. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido reconocido con importantes distinciones y ha estado presente en eventos relevantes de la industria musical como el Festival de Glastonbury, los BRIT y los premios MTV. Además, ha acudido con su cámara a la Semana de la moda de París y Londres, a festivales de cine y a eventos privados con celebrities.

Parece que la lluvia se ha convertido en la mejor aliada de Samir a la hora de retratar a los hijos y nueras del príncipe Carlos, heredero al trono británico. De hecho, los seguidores bromean diciendo que esta condición climatológica le activa. Son muchas las felicitaciones que ha recibido el fotógrafo por la bonita instantánea de los duques de Cambridge bajo los paraguas en las Bahamas, la tercera parada de su gira caribeña enmarcada en el Jubileo de Platino de Isabel II. Un reconocimiento a su trabajo que se suma al que recibió hace justo dos años, en marzo de 2020, cuando capturó un instante único de los duques de Sussex. Además, las circunstancias en las que se produjo esa fotografía hacen que sea aún más destacada: era su primera aparición tras anunciar que dejaban sus obligaciones reales.

-Descubre quién es quién dentro del séquito que acompaña a los duques de Cambridge

VER GALERÍA

Una foto que dio la vuelta al mundo

La imagen del príncipe Harry y Meghan Markle mirándose con complicidad y una gran sonrisa bajo el mismo paraguas a su llegada a los premios Endeavour dio la vuelta al mundo. El propio Hussein explicaba que cuando llegó al acto no imaginaba que aquella noche iba a marcar un antes y un después en su carrera porque con la lluvia torrencial era complicado hacer imágenes con flash. Situado en la mejor posición que pudo junto a la entrada de la Mansion House, aprovechó los disparos de las cámaras de sus compañeros para crear un ambiente de estudio. Su perspicacia hizo que lograra enmarcar un momento mágico. "Es uno en un millón, cuando todos los elementos que podrías desear como fotógrafo se unen", decía. “Poco sabía que estos elementos se unirían de manera tan espectacular para producir una imagen atemporal”, añadía con satisfacción por el trabajo hecho.

-Chiara Ferragni, muy orgullosa de su ‘héroe’, muestra cómo está Fedez tras la extirpación del tumor de páncreas

No fue hasta que descargó el material en su portátil cuando vio la bonita imagen que había hecho y no tardó en darse cuenta de que se trataba de una foto realmente especial. "He fotografiado a la realeza durante más de 12 años, pero esta foto realmente resuena. He tomado muchas fotos de las que estoy muy orgulloso, pero en términos del gran interés en los temas y la respuesta que he tenido, esta es probablemente la foto más icónica que he tomado", explicaba. Además, habló con el equipo de los duques de Sussex y le trasladaron lo contentos que estaban con la instantánea, a la que ahora se suma otra similar de los duques de Cambridge.

Escucha el podast 'Harry y Meghan: jaque a la Reina