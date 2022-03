Chiara Ferragni, muy orgullosa de su ‘héroe’, muestra cómo está Fedez tras la extirpación del tumor de páncreas

Loading the player...

Chiara Ferragni y su marido, Fedez, han pasado unos días realmente angustiosos. El rapero fue intervenido el pasado martes para extirparle un tumor en el páncreas, "de esos que si no los consigues a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo", asegura el ganador de dos premios MTV. La influencer italiana lo ha pasado muy mal: "Tenía miedo como nunca antes en mi vida de que algo malo pudiera haber sucedido. Gracias vida por cambiar las cosas para bien". Fedez está aún convaleciente en el hospital, pero ha dicho que se encuentra bien y que está deseando que le den el alta aunque es consciente de que tiene un largo camino por recorrer hasta su recuperación total pero se siente esperanzado porque "me lo han cogido con tiempo". Chiara Ferragni ha compartido las imágenes de su marido mostrando su enorme cicabriz y asegura, tremendamente orgullosa, que él es su héroe. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

