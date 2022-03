Con fiestas tradicionales y un tributo a Bob Marley, así será el viaje oficial de los duques de Cambridge al Caribe

Las visitas que Kate Middleton y el príncipe Guillermo han hecho recientemente a Dinamarca y Dubái respectivamente no son las únicas internacionales que tienen en su agenda. Será el próximo mes de marzo cuando los duques de Cambridge se desplazarán hasta el Caribe para hacer un viaje oficial enmarcado en el Jubileo de Platino de la Reina de Inglaterra, quien está actualmente recuperándose del coronavirus y ha cancelado sus apariciones públicas y también las telemáticas. Tal y como ha confirmado el Palacio de Kensington, entre el sábado 19 del citado mes y el sábado 26, el segundo en la línea de sucesión al trono británica y su esposa visitarán Belice, Jamaica y Las Bahamas, tres países que forman parte de la Commonwealth y por tanto tienen como jefa de Estado a Isabel II. De este modo volverán a hacer una gira oficial cerca de tres años después de visitar juntos Pakistán.

La primera parada de su viaje tendrá lugar en Belice, ubicado en América Central y limítrofe con Guatemala (oeste y sur) y México (norte). En este punto el príncipe Guillermo y Kate Middleton conocerán sitios mayas históricos, celebrarán la cultura de la comunidad garífuna y explorarán la rica biodiversidad del país, que cuenta con más de un centenar de especies de mamíferos y reptiles, medio millar de especies de aves y 26 de anfibios. La segunda parada de su estancia caribeña será Jamaica, donde conocerán a las Fuerzas de Defensa del país y celebrarán tanto el legado de Bob Marley como otros músicos locales innovadores junto con algunas estrellas. La última parte tiene como telón de fondo las Bahamas, donde conocerán las comunidades de varias islas y serán testigos de un Junkanoo, que es un desfile cuyo origen se remonta a más de un siglo en el que hay música, baile y disfraces.

Durante sus tres visitas, que suponen la primera gira internacional del matrimonio en este 2022, los duques de Cambridge se interesarán en cada uno de los tres países por el impacto causado por la crisis sanitaria en el Caribe y cómo las comunidades se han unido para hacer frente a los diferentes desafíos que esta situación ha generado. También se centrarán en temas relacionados con The Royal Foundation como el Premio Earthshot, que reconocen la labor de los que se preocupan y trabajan por mejorar por la salud medioambiental del planeta, y con la salud mental. De este modo, se reunirán con niños, familias, sanitarios, trabajadores de primera línea, personal de servicio, líderes gubernamentales, empresarios, personas dedicadas a la caridad...

Las otras celebraciones enmarcadas en el Jubileo de Platino de Isabel II

Con motivo de los 70 años en el trono de Isabel II, no solo los duques de Cambridge harán viajes oficiales. Entre el 23 y el 25 de marzo, el príncipe Carlos visitará junto a Camilla de Cornualles la República de Irlanda mientras que los condes de Wessex estarán entre el 22 y el 28 de marzo en Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Por su parte, la princesa Ana se desplazará hasta Papúa Nueva Guinea del 11 al 13 de abril. El tercer hijo de la Reina y Felipe de Edimburgo no hará ninguna visita. Cabe recordar que el príncipe Andrés se retiró de la vida en noviembre de 2019 y en enero de este año la monarca aseguró que el duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública. Después de esta visitas al extranjero, la Familia Real participará en junio en las celebraciones oficiales por el Jubileo de Platino de la soberana, entre las que se incluye el Trooping the Colour, una misa en la Catedral de St.Paul y un almuerzo.