Isabel II quita los títulos militares y los patrocinios reales al príncipe Andrés en medio de su batalla legal

Tan solo unas horas después de conocerse que la justicia ha rechazado el archivo de la denuncia contra Andrés de York por supuestos abusos, la Casa Real británica se ha pronunciado acerca del tercer hijo de Isabel II y el duque de Edimburgo. Lo han hecho mediante un escueto comunicado oficial en el que se puede leer: "Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la Reina. El Duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano privado".

Un nuevo capítulo comienza para el duque de York, que este mismo jueves ha sido fotografiado accediendo a su residencia del Royal Lodge conduciendo su propio vehículo. Isabel II le ha quitado a su hijo, quien ocupa el noveno puesto en la línea de sucesión al trono, los títulos militares que tenía y ha avanzado que no volverá a ejercer funciones públicas. Además, tal y como indica HELLO!, el Príncipe tampoco volverá a usar su condición de Alteza Real. Cabe recordar que el padre de Eugenia y Beatriz de York estuvo más de dos décadas al servicio de la Marina Británica. Con 19 años comenzó a formarse en la academia militar Britannia Royal College de Dartmouth para completar su aprendizaje en la prestigiosa unidad de helicópteros Walfare Instructors y en la academia para oficiales de Camberley. Llegó a ser nombrado mejor piloto de la Real Estación de Aire Naval en 1981 y consiguió el grado de comandamente.

En el comunicado enviado, Isabel II también ha dejado claro que Andrés de York no se enfrentará como miembro de la realeza al juicio que podría tener si no llega antes a un acuerdo con Virginia Giuffre, quien le ha demandado por lo civil por abusar presuntamente de ella cuando era menor de edad en la casa de Londres de la socialité Ghislaine Maxwell (ha sido declarada culpable de varios delitos sexuales) y en las propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York y en Little St James. Los abogados del Príncipe no han conseguido que se archive esta demanda, petición para la cual se amparaban en el pacto extrajudicial que firmaron la demandada y Epstein. Según este acuerdo cual la víctima habría aceptado tras recibir medio millón de dóalres no emprender acciones legal contra el magnate ni otras personales relacionadas con el caso.

Las primeras decisiones tras conocerse la amistad con Epstein

A finales de 2019 salía a la luz la amistad de Andrés de York con Jeffrey Epstein, quien apareció muerto en su celda el pasado mientras esperaba a ser juzgado por delitos de tráfico sexual de menores. El Príncipe primero emitió un comunicado al respecto para después hablar sobre esta relación en una entrevista televisiva. Tras esto, algunas empresas y entidades retiraron su apoyo a los proyectos y patrocinios que abanderaba el hermano del heredero al trono. Escasos días más tarde se retiraba de la vida pública al considerar que la relación que mantuvo con Jeffrey Epstein estaba causando problemas a su familia y al trabajo y esfuerzo que se llevaban a cabo con organizaciones benéficas que él mismo apoyaba. Desde entonces ha dejado de acudir a actos oficiales y tan solo se le ha visto junto a los miembros la Familia Real británica por el fallecimiento de su padre, el duque de Edimburgo, el pasado mes de abril. Tras la muerte del marido de la soberana, el príncipe Andrés le recordaba como "el abuelo de la nación" durante un homenaje en la Capilla Real de Todos los Santos del Royal Lodge y el 17 de abril participaba en el funeral celebrado castillo de Windsor.

