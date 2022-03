Descubrieron una estatua de la Princesa el pasado julio La duquesa de Cambridge medió entre los príncipes Guillermo y Harry en el gran homenaje a Diana de Gales El hijo mayor de Carlos de Inglaterra estaba furioso con su hermano por la entrevista que concedió a Oprah Winfrey y no quería participar con él en el tributo que tuvo lugar en los jardines del Palacio de Kensington

Poco a poco se van conociendo más detalles de la complicada relación que mantienen los príncipes Guillermo y Harry que se ha agravado a raíz de la marcha de los duques de Sussex de la Familia Real británica. Ya son conocidos sus desencuentros, pero lo que no se conocía es el papel fundamental que la duquesa de Cambridge, esposa del hijo mayor de Carlos de Inglaterra, había desempeñado en los últimos tiempos. Antes de que Harry conociera a Meghan Markle, los cuñados estaban muy unidos y los tres formaban un equipo perfecto para encarnar a la nueva monarquía británica. Sin embargo, los últimos acontecimientos les han alejado aún más. El duque de Cambridge se mostró “furioso” con su hermano, especialmente a raíz de la entrevista bomba que los Sussex concendieron a Oprah Winfrey. Tan enfadado estaba Guillermo de Inglaterra que de hecho no quería asistir a la inauguración de la estatua de la princesa Diana, que se instaló en julio en los jardines del Palacio de Kensington, para no tener que coincidir con su hermano. Se ha conocido ahora que la Duquesa intermedió para que finalmente su marido acudiera.

No es la primera vez que a pesar de la distancia y los problemas, Kate intenta un acercamiento con su cuñado. Así ocurrió el pasado abril durante el funeral del duque de Edimburgo. La Duquesa fue el primer miembro de la Familia Real británica que fue visto hablando con Harry e incluso se la vio haciendo intentos para que los dos príncipes acercaran posturas. Además de ser la pacificadora, Kate también ha apoyado a su marido en un año especialmente difícil para él.

Cuando los dos hermanos inauguraron la estatua se dijo entonces que apenas hablaban y su relación se encontraba “increíblemente tensa”. Fuentes cercanas al conde Spencer aseguraron, según señala The Daily Mail, que existía la esperanza de que ese tributo a su madre volviera a unirlos. Sin embargo, Harry no fue recibido por Guillermo ese día, sino por James Holt, un exoficial de prensa del Palacio de Kensington que actualmente dirige Archewell, la fundación de los duques de Sussex.

Otras voces aseguran que la duquesa de Cambridge ha estado “muy muy molesta” por el alejamiento de la Familia Real de Harry y Meghan. En declaraciones a la revista estadounidense People, los expertos afirmaron que la Duquesa había visto a su marido “angustiado” por el “difícil” distanciamiento y que estas dificultades habían unido aún más al matrimonio. Gary Goldsmith, tío materno de Kate, describió a su sobrina como una “brillante árbitro y pacificadora” e insistió en que estaba haciendo todo lo posible para arreglar las cosas entre su esposo y su hermano.

Lo cierto es que la entrevista que la CBS transmitió de los duques de Sussex por televisión, en la que Meghan estaba embarazada de su segunda hija, puso patas arriba al Palacio de Buckingham. Contaron su verdad, cómo habían vivido y qué habían sentido durante el proceso del Megxit. Harry dijo que se sentía “realmente decepcionado” con su padre, aunque reconoció que “al mismo tiempo siempre lo amaré”. Respecto a su hermano, con el que ya se sabía que tenían diferentes puntos de vista dijo: “Lo quiero, es mi hermano, hemos pasado un infierno juntos [en referencia a la muerte de su madre], pero estamos en caminos diferentes, el tiempo lo cura todo”. Sin embargo, tanto Harry como Meghan tuvieron palabras muy amables para la Reina. “Siempre ha sido maravillosa conmigo y me hizo sentir bienvenida en la Familia Real”, aseguró la Duquesa. Harry también elogió a su abuela durante la entrevista, a pesar de haberle quitado sus reconocimientos militares. “Siento un profundo respeto por mi abuela (...) Tenemos una relación realmente buena”.