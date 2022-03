Carlos de Inglaterra tiende puentes con su hijo, el príncipe Harry, y elogia su trabajo

El príncipe Carlos fue pionero en la promoción de la sostenibilidad, que aprendió, en gran medida de su padre, el recordado duque de Edimburgo. Su amor por la naturaleza y su concienciación sobre los riesgos del calentamiento global son dos de las causas en las que más esfuerzos pone. Su lucha por reducir las emisiones a la atmósfera y la apuesta por las energías verdes ha calado también en sus hijos, algo de lo que se siente especialmente orgulloso. En un ensayo que el heredero al trono ha escrito en la revista estadounidense Newsweek ha destacado el trabajo en este campo de los dos hijos que tuvo con Diana de Gales. Pero además, sus palabras se han interpretado como un acercamiento a su hijo pequeño, el príncipe Harry, pues desde hace meses su contacto es nulo, como el propio duque de Sussex aseguró el pasado marzo durante su entrevista bomba con Oprah Winfrey.

“Como padre estoy orgulloso de que mis hijos hayan reaccionado a la amenaza que supone el cambio climático”. “Mi hijo mayor, Guillermo, lanzó el prestigioso premio Earthshot para incentivar la transformación y ayudar a reparar nuestro planeta durante los próximos diez años…” y añadió: “Mi hijo menor, Harry, ha destacado con pasión el impacto del cambio climático, especialmente en África “. El hijo de Isabel II habló de la importancia de actuar ahora porque “los ojos de nuestros hijos y nietos nos están juzgando. Al entrar en un nuevo año, no hay ni un momento que perder”.

Estas palabras se han visto como una oportunidad para acercar posturas entre el príncipe Carlos y el duque de Sussex después de las declaraciones que Harry hizo a la presentadora estadounidense a la que comentó, entre otras cosas, que su padre “dejó de atender mis llamadas” y que lo decepcionó. Unas afirmaciones que fueron recibidas como un jarro de agua fría en Palacio. Hace un mes, el príncipe Harry también quiso desvincularse de la polémica que salpica a la fundación de su padre y aseguró que en 2015 ya expresó su “preocupación” por el magnate saudí Mahfouz Marei Mubarak, que supuestamente hizo donativos a la entidad del príncipe Carlos a cambio de obtener el título de caballero y la ciudadanía británica. Estas palabras de Harry no sentaron nada bien a Carlos de Inglaterra, según informa el Daily Mail que asegura en boca de un amigo del príncipe de Gales que “Carlos está profundamente conmocionado y decepcionado por la última declaración de Harry”, pero aún así no tomará represalias contra él. Según fuentes del rotativo británico, el príncipe Carlos y su hijo menor apenas han hablado desde abril cuando coincidieron en el funeral del duque de Edimburgo y no se vieron cuando Harry se desplazó hasta Londres en verano para inaugurar la estatua en los jardines del Palacio de Kensington en recuerdo de su madre.

El príncipe de Gales es conocido por sus proyectos medioambientales, algo que se refleja en su casa de Clarence House. En su página web oficial se explica que “aproximadamente la mitad del uso de energía de su oficina y de la casa proviene de fuentes renovables como calderas a base de astillas de madera, bombas de calor de aire, paneles solares y electricidad verde”. En el año 2011 instaló un sistema de energía solar en la propiedad.

