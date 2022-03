Los duques de Cambridge brillan en la alfombra verde para entregar los premios más ecológicos

Llegó el gran día. Los duques de Cambridge han acudido este domingo por la tarde a la esperada primera gala de los premios Earthshot, cita muy importante para ambos donde se reconoce la labor de aquellas personas o entidades que más se preocupan y trabajan por mejorar por la salud medioambiental del planeta. Una causa en la que, sin duda, el príncipe Guillermo y Kate Middleton se han involucrado de lleno durante los últimos tiempos. El majestuoso Alexandra Palace de Londres acogía la ceremonia de galardones, lugar donde se ha desenrollado la llamada 'alfombra verde' por la que antes pasaban las numerosas estrellas de la velada. Entre ellas, el hijo mayor de Carlos de Inglaterra y su esposa hacían acto de presencia muy elegantes y sonrientes, él con un conjunto green de distintas tonalidades en sus pantalones de pinzas, jersey de cuello vuelto y chaqueta americana de terciopelo. Ella, luciendo un precioso vestido azul celeste de manga corta con un bonito cinturón dorado que realzaba su cintura.

Además, los duques de Cambridge podrían cruzar el Atlántico en 2022 para asistir a los próximos premios Earthshot, después de que el príncipe Guillermo anunciara que Estados Unidos albergará el evento el próximo año. Subido al escenario en el momento culminante de la ceremonia, el hijo mayor de Carlos de Inglaterra declaraba en su discurso que "Londres y Reino Unido han ofrecido un gran espectáculo" en esta primera edición de los galardones. "Necesitamos por tanto pasar el testigo a un país cuyo liderazgo es esencial para nuestros objetivos", añadia. El duque de Cambridge también ha deseado que "todos los que nos están viendo entiendan mejor los desafíos urgentes a los que se enfrenta nuestro planeta en esta década decisiva". Asimismo, ha tenido un mensaje dirigido a los niños y jóvenes, a los que decía: "Durante demasiado tiempo, no hemos hecho lo suficiente para proteger el planeta, pero en los próximos diez años vamos a actuar y encontrar las soluciones que repararán nuestro ecosistema", señalaba. "Por favor, seguid aprendiendo y exigiendo los cambios, y no perdáis nunca la esperanza porque estaremos a la altura", concluía.

Sin lugar a dudas, ha sido esta una noche mágica en la que actuaban o participaban grandes nombres británicos e internacionales del cine, la música y del deporte, caso del grupo Coldplay, el compositor Ed Sheeran, los cantantes Shawn Mendes y Yemi Alade, el rapero KSI, las actrices Emma Thompson y Emma Watson, esta última con un espectacular modelo que dejaba su espalda al descubierto; el actor David Oyelowo, el futbolista egipcio del Liverpool, Mo Salah o el jugador brasileño Dani Alves, acompañado este de su esposa Joana Sanz. Ídolos y artistas de diferentes generaciones que han amenizado una gala conducida por los presentadores Clara Amfo y Dermot O'Leary y presidida por los duques de Cambridge, tal y como confirmaba hace una semana el Palacio de Kensington. Además, el reputado naturalista y divulgador científico David Attenborough ha intervenido para hablar de la necesidad de estos premios y de su optimismo a la hora de abordar los desafíos relacionados con la Tierra que se nos presentan.

Creado por The Royal Foundation en octubre de 2020, The Earthshot Prize se basa en cinco objetivos: proteger y restaurar la naturaleza, arreglar el clima, limpiar nuestro aire, recuperar los océanos y construir un mundo libre de residuos. Así, cada año se otorgarán cinco premios de un millón de libras (1.176.000 euros) durante la próxima década con el reto de proporcionar para 2030 al menos 50 soluciones a los mayores problemas que sufre el ecosistema. Un evento que va unido al estreno de una nueva serie documental de la BBC a la que el propio príncipe Guillermo ha puesto cara y voz junto a Shakira. "Estamos es un momento de esperanza, no de miedo. Un futuro mejor sostenible está a nuestro alcance y solo tenemos que llevarlo a cabo. Los seres humanos somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Así que pongámonos a ello porque no hay tiempo que perder", decía en pantalla el hijo mayor de Carios de Inglaterra y Diana de Gales.

