¡Sin miedo a nada! Los duques de Cambridge, entre serpientes y tarántulas

Loading the player...

Los duques de Cambridge no han tenido tiempo para aburrirse en su visita a la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte. Allí han protagonizado imágenes de lo más simpáticas, divirtiéndose con los alumnos mientras probaban algunos productos típicos. Pero también vivieron un momento que para muchos podría ser atemorizante, aunque parece que ellos lo disfrutaron. Cuando visitaban el zoológico del campus, Kate se atrevió a coger una tarántula, dejando que caminara por su mano sin ningún miedo. Y el príncipe Guillermo no se quedó atrás, pues él se animó a sostener una serpiente. Dale al play y no te lo pierdas.

-¡Como estrellas de Hollywood! Los duques de Cambridge acuden al estreno de James Bond en Londres