El príncipe Guillermo cuenta que su hijo George ha heredado su preocupación por el medio ambiente

El príncipe Guillermo es un hombre concienciado con el cambio climático y con nuestro planeta, no en vano ha creado los premios Earthshot, unos galardones donde se premiarán las cinco mejores soluciones para luchar contra la crisis climática y cuyos ganadores se conocerán el próximo domingo día 17 de octubre. Con motivo de este evento, el nieto de Isabel II ha concedido una entrevista a la BBC en la que desvela algunas de sus preocupaciones relacionadas con este tema. Uno de los mayores quebraderos de cabeza del duque de Cambridge es qué clase de mundo va a heredar la generación de sus hijos. Una idea que le vino a la cabeza tras una experiencia que vivió su hijo mayor, el príncipe George y que hizo que el niño se sintiera confundido.

El príncipe Guillermo ha explicado como el Thomas´s Bettersea School, donde estudia el pequeño George, de 8 años, organizó una salida para que los niños recogieran basura de las calles. Hasta ahí todo estaba correcto pero, un día, al hablar con su hijo, el Duque observó que "estaba un poco molesto por el hecho de que un día salieron a recoger basura y, al día siguiente, hicieron la misma ruta, a la misma hora y prácticamente la misma basura que recogieron estaba de vuelta”, contó de manera cariñosa. El niño no entendía cómo, después de limpiarlo todo, los desperdicios que habían recogido unas horas antes, volvían a estar en el mismo lugar. El duque de Cambridge ha admitido ante el presentador Adam Fleming, su preocupación porque la generación de su hijo pueda seguir hablando del cambio climático dentro de 30 años, cuando "será demasiado tarde".

La nieto de Isabel II está educando a sus hijos para que sean conscientes de lo que está ocurriendo con el medio ambiente y de que los pequeños gestos individuales pueden hacer mucho bien. George es consciente de cómo los recursos que utiliza impactan en el planeta, como no abusar del agua y apagar los interruptores de la luz. Así lo ha afirmado su padre: "Él es muy consciente, más que los otros dos en este momento. Charlotte es todavía un poco joven. Ella todavía no está muy segura. Y de hecho, Louis disfruta jugando fuera todo el tiempo. Vive fuera". Y ha añadido que sus hijos “poco a poco se están dando cuenta de que estas cosas importan. Pero creo que cuando eres tan joven solo piensas en divertirte y disfrutar. Me siento mal porque no quiero cargarles con esa preocupación".

El hijo del príncipe Carlos también ha hablado sobre su padre conocido por su compromiso desde hace muchos años con las cuestiones ecológicas y asegura que fue un precursor y no lo tuvo fácil cuando comenzó a hablar sobre el cambio climático. "Ha sido un camino difícil para él. Mi abuelo comenzó a ayudar a WWF hace mucho tiempo con su trabajo en la naturaleza y la biodiversidad, y creo que mi padre progresó en eso y habló sobre el cambio climático, mucho y antes de que nadie pensara que era un problema”, ha apuntado.

Sobre las últimas noticias acerca de los vuelos turísticos al espacio, el príncipe Guillermo considera que "algunas de las mentes y cerebros más brillantes del mundo deberían intentar antes que nada arreglar este planeta, no tratar de encontrar el próximo lugar para vivir". Este comentario lo hizo horas después de que el actor de la serie Star Strek, William Shatner, realizara el miércoles un viaje de unos minutos al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin. A los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en llegar a la última frontera. Era el segundo vuelo con pasajeros del cohete del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, que pretende afianzarse como actor principal en el codiciado sector del turismo espacial, en el que también compiten el británico Richard Branson y el magnate estadounidense Elon Musk.

