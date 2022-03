Nuevo golpe para Isabel II: fallece otro de sus amigos íntimos

Isabel II ha recibido la triste noticia del fallecimiento de su buen amigo, el periodista y entrenador de carreras de caballos, Ivor Herbet, a los 96 años. Un nuevo golpe para la Reina que ha perdido a tres amistades íntimas en un mes tras las muertes de sus damas de honor Lady Farnham, hace solo unos días, y la duquesa de Grafton, a primeros de diciembre. Ivor fue jinete, pero su carrera se vio truncada después de romperse el cuello en dos ocasiones y compartía con la soberana su pasión por el mundo de la equitación. Era exoficial de la Guardia de Coldstream de Old Etonian y brilló como preparador del ganador de la Copa de Oro de Cheltenham en 1957. Durante muchos años escribió sobre este deporte en prensa británica y era un invitado asiduo al Castillo de Balmoral, la residencia real de Escocia, según informa The Daily Mail.

Un anuncio aparecido en The Times ha confirmado que Ivor murió el 5 de enero y que la ceremonia de cremación tuvo lugar en la más estricta intimidad. Era padre de Nick, Kate y Jane y tenía un nieto, Joe. Además de su carrera ligada al periodismo ecuestre, escribió la película The Great St Trinian’s TRain Robbery en 1966. La cinta es una comedia protagonizada por George Cole, Richard Wattis, Eric Baker, Michael Ripper y Raymond Huntley. Cuenta la historia del robo de un tren y se basa en un hecho real que tuvo lugar unos años antes.

Isabel II ha perdido en las últimas semanas a tres de sus amigos íntimos. Dos de ellos han sido sus damas de honor, una especie de confidentes y asistentes personales que la han acompañado desde hace décadas. La duquesa de Grafton, Ann Fortune Fitz-Roy, perdió la vida a principios de diciembre a la edad de 101 años, tras pasar más de medio siglo junto a la monarca. Vivió a su lado momentos tan importantes y trascendentales como la coronación de la propia Reina y comenzó a trabajar para la Familia Real británica en 1953. Se encargaba de preparar los estilismos de la soberana para sus actos oficiales y la acompañaba en algunas citas públicas destacadas o viajes de Estado como los que hicieron juntas a Nigeria, Francia o Rusia. En 1967 comenzó a ocupar el puesto de mayor rango dentro de las damas de honor.

Diana Maxwell, el nombre de pila de Lady Farnham, fue miembro de la corte durante más de tres décadas y falleció en plenas fechas navideñas a los 90 años. Comenzó con sus servicios a la Corona en 1987 y se convirtió en su sombra en actos tan representativos como la apertura del Parlamento. Las damas de honor son como una especie de ayudantes de campo que tiene a su disposición Felipe VI, pero no pertenecen a ningún cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado. Además forman parte de su círculo íntimo. Su figura existe en Reino Unido desde hace siglos y asisten a la soberana en sus deberes institucionales y también en sus asuntos personales. Se encargan de parte de la ingente correspondencia que recibe la Reina, de administrar su vestuario para que no repita conjunto e incluso la ayudan a vestirse. Por estas funciones no reciben salario como tal aunque la Reina puede costear ciertos gastos como viajes o ropa.

Actualmente, y tras las dos últimas pérdidas, Isabel II dispone de Lady Susan Hussey, Susan Rhodes, Lady Elizabeth Leeming y Mary Morrison como sus colaboradoras más cercanas. Susan Rhodes apareció junto a la monarca en noviembre de 2020 durante los actos con motivo del Domingo del Recuerdo, que ambas vieron desde uno de los balcones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Cenotafio de Londres. Lady Susan Hussey la acompañó al funeral de su esposo, el duque de Edimburgo el pasado abril y llegó junto a ella a bordo del mismo vehículo: un coche Bentley.