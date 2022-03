Parecen sacadas de otra época, pero su labor es fundamental para Isabel II. Son sus damas de honor, un reducido grupo de mujeres muy cercanas a la soberana británica, siempre junto a ella, pero siempre a la sombra. Están presentes sin estarlo, preparadas para cualquier duda o necesidad que tenga, pero en un discreto segundo plano. Son sus eternas acompañantes, las que le sujetan el bolso cuando lo necesita y recogen los obsequios que el público entrega en sus baños de multitudes. Pero son algo más. Son sus amigas y confidentes pues algunas llevan con ella muchas décadas y han sido testigo en primera fila de los muchos acontecimientos históricos que ha protagonizado Isabel II. Estos días las damas de la soberana han adquirido un gran protagonismo debido a la muerte de dos de ellas: la condesa de Grafton y Lady Farham. Pero ¿Qué funciones tienen las damas de honor de Isabel II?

Estas mujeres acompañan a la Reina en sus actos públicos, serían como una especie de ayudantes de campo que tiene a su disposición Felipe VI, con la diferencia que ellas no pertenecen a ningún cuerpo de las fuerzas y seguridad del estado británico. Además de servir a la soberana de manera oficial son personas de su máxima confianza y suelen pertenecer a la aristocracia inglesa. La figura de las damas de honor existe en Reino Unido desde hace siglos y principalmente asisten a Isabel II en sus deberes institucionales y también en sus asuntos personales, una especie de asistente personal o secretaria con un exquisito sentido del deber, el honor y la lealtad. También se encargan de parte de la multitudinaria correspondencia que recibe la monarca, de administrar su ingente vestuario para que no repita traje o incluso la ayudan a vestirse. Por estas funciones no reciben un salario como tal, aunque la Reina puede costear ciertos gastos como viajes o ropa, según informa Express.

Actualmente, y tras las dos últimas pérdidas, Isabel II dispone de Lady Susan Hussey, Susan Rhodes, Lady Elizabeth Leeming y Mary Morrison. Susan Rhodes apareció junto a la monarca en noviembre de 2020 durante los actos con motivo del Domingo del Recuerdo, que ambas vieron desde uno de los balcones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Cenotafio de Londres. Lady Susan Hussey la acompañó al funeral de su esposo, el duque de Edimburgo el pasado abril y llegó junto a ella a bordo del mismo vehículo: un coche Bentley.

Diana Maxwell, Lady Farnham, fue dama de compañía de Isabel II desde 1987 y murió cuatro días después de la pasada Navidad a los 90 años. Con Isabel II viajó al extranjero en varias exitosas giras. En noviembre, otra de sus estrechas colaboradoras, Ann Fortune FitzRoy, duquesa de Grafton, perdía la vida a los 101 años, dos mazazos que se han producido tan solo unos meses después de la muerte de su marido, el duque de Edimburgo. “Es muy triste para la Reina. Todo el mundo quería a Lady Farnham, siempre estaba de buen humor. Era una mujer muy glamorosa y atractiva. Siempre fue muy generosa con el personal nuevo que entraba en Palacio", según le dijo una fuente a The Telegraph. Por su parte, la duquesa de Grafton vivió momentos únicos como la coronación de Isabel II y comenzó a trabajar para la Corona británica en 1953.

