Se revelan los planes para el Jubileo de Platino de Isabel II y uno de ellos rompe con la tradición

Isabel II se convertirá el próximo 6 de febrero en la primera monarca británica que vive y reina lo suficiente como para celebrar su Jubileo de Platino. Para conmemorar una fecha tan significativa como son sus 70 años en el trono, ahora al frente de 15 países de la Commonwealth después de que Barbados se declarara república en noviembre, el Palacio de Buckingham ha anunciado este lunes un programa de festejos que se ha retrasado al mes de junio para que el clima acompañe las celebraciones. Se han decretado 4 días festivos, del 2 al 5 de junio, aniversario de la coronación de Isabel II en 1953 en la Abadía de Westminster, en la primera y, hasta ahora, única ceremonia de este tipo televisada en el Reino Unido. Pero algo ha llamado la atención ya que, uno de los fastos organizados para la ocasión, rompe con la tradición.

Las celebraciones comenzarán el día 2 junio con el desfile anual por el cumpleaños de la Reina, llamado Trooping the Color o Desfile del estandarte. Promete ser un evento espectacular en el que participarán más de 1.200 oficiales, junto con músicos y caballos del Ejército. Tradicionalmente, el evento se lleva a cabo el segundo sábado de junio, pero este año, por primera vez, se llevará a cabo un jueves. Durante los últimos dos años, Trooping the Color ha sido una ceremonia reducida en el Castillo de Windsor por causa de la pandemia. La Reina vio el evento en solitario en 2020 pero, en 2021, estuvo acompañada por su primo, el duque de Kent. El resto de miembros de la Familia Real británica tradicionalmente se unen a la Reina de Inglaterra en el balcón del Palacio de Buckingham donde juntos observan el vuelo de la Royal Air Force, la centenaria fuerza aérea británica, mientras que los ciudadanos se dan cita en la calle The Mall para seguir el espectáculo.

Tras la realización de esta marcha militar, perpetuando una tradición centenaria, 1.500 pueblos y ciudades del país a lo largo y ancho del país, los territorios de ultramar y los países de la Commonwealth encenderán un pebetero "para celebrar el jubileo". La antorcha principal se encenderá en una ceremonia en el Palacio de Buckingham. Además, durante la jornada los castillos de Sandringham y Balmoral también estarán abiertos para que los residentes y visitantes disfruten de las celebraciones durante el día festivo.

El viernes 3 de junio se oficiará una ceremonia religiosa de acción de gracias por el reinado de Isabel II en la Catedral de San Pablo de Londres. Ya el sábado, tendrá lugar la Fiesta Platino de la BBC en el Palacio, un gran concierto en el Palacio de Buckingham en el que participarán "las mayores estrellas del mundo para celebrar algunos de los momentos más importantes del reinado".

El domingo día 5 la fiesta se trasladará a las calles de las ciudades británicas, con más de 200.000 "fiestas de barrio" organizadas por voluntarios en todo el país. En el Gran Almuerzo Jubilar se espera que los vecinos se reúnan para comer y divertirse para celebrar el Jubileo de Platino, lo que marcará el final del día festivo. Según el palacio de Buckingham los festejos se cerrarán con una gran marcha en Londres que combinará "pompa y ceremonia, arte callejero, teatro, música, circo, disfraces y tecnología visual puntera".

La Reina se convertirá en la primera monarca británica en celebrar 70 años en el trono el 6 de febrero, y los eventos para marcar su increíble hito se llevarán a cabo durante todo el año. La celebración del Jubileo de Platino del 12 al 15 de mayo reunirá a 1000 artistas y 500 caballos representarán momentos significativos en la historia real a través de una actuación de 90 minutos que incluirá actores, músicos y exhibiciones ecuestres globales.

Este lunes también se ha lanzado un peculiar certamen, el Concurso de pudín de platino de Fortnum & Mason, que tiene como objetivo encontrar un plato para dedicarlo a los 70 años de la Reina en el trono. Los ciudadanos pueden presentar sus recetas de este postre ante un jurado de expertos culinarios entre los que se encuentra el jefe de cocina de Palacio. El pudin ganador formará parte de un curioso recetario real que comenzó a crearse en 1953 cuando, con motivo del banquete ofrecido por la coronación de Isabel II, Le Cordon Bleu creó el llamado "pollo de la coronación" o Poulet Reine Elizabeth.