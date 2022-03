Isabel II preside un 'Trooping the colour' inusual y muy diferente en el castillo de Windsor Por segundo año consecutivo, este desfile se celebra de una manera reducida, aunque en esta ocasión ha contado con la compañía del duque de Kent

El pasado 21 de abril Isabel II cumplía 95 años, sin embargo no es hasta junio cuando se hace la celebración oficial, un cambio de fecha con el que se intenta reducir al mínimo las posibilidades de que la lluvia o el mal tiempo frustre los planes. Con semblante serio pero también sonriente por momentos, la monarca ha presidido este segundo sábado de mes el Trooping the Colour, que nuevamente se llevaba a cabo de una manera reducida debido a la crisis sanitaria y a las medidas de seguridad que hay en Reino Unido. Aunque habitualmente el acto castrense se celebraba en la Horse Guards Parade y la Familia Real al completo salía posteriormente a saludar desde el balcón del Palacio de Buckingham, en esta ocasión el escenario ha sido el castillo de Windsor y la soberana no ha contado con la compañía de sus hijos y nietos, aunque sí ha estado con ella un allegado: el duque de Kent.

Mientras que el año pasado Isabel II presidió sola esta ceremonia militar, en esta ocasión ha estado a su lado su primo hermano, el duque Eduardo de Kent, quien la acompañaba en representación de Felipe de Edimburgo (el marido de la Reina falleció el pasado mes de abril a los 99 años). No es la primera vez que el Duque, Coronel de la Guardia Escocesa, ocupa este importante lugar sino que en 2013 ya la acompañó en el desfile porque el padre de sus cuatro hijos estaba recuperándose de una operación. Además, ha representado a la monarca en alguno de los actos conmemorativos por la independencia de países de la Commonwealth como Sierra Leona, Uganda o Gambia. También ha acogido el cargo de Consejero de Estado en el Reino Unido cuando la monarca se ha encontrado en el extranjero, además de poseer una gran lista de cargos públicos y estar involucrado en más de 140 organizaciones benéficas.

Para esta cita que llegaba la misma semana en la que el duque de Edimburgo hubiese cumplido 100 años, se ha instalado una carpa al aire libre en la que se encuentran sentados tanto la Reina como el duque de Kent. Bajo un radiante sol y unas agradables temperaturas, han presidido en el patio central del castillo de Windsor el solemne desfile, encabezado por los guardias a pie y con la presencia de la guardia a caballo, la División Doméstica y los guardias escoceses de la Compañía Queen's Color of F Company. Además, la música, con gaitas y tambores, ha sido interpretada por las Bandas de la División de Guardias y el primer batallón de la Guardia Escocesa.

El encuentro con el presidente americano

Mientras que el sábado presidía el Trooping the Colour, este domingo la agenda de Isabel II continuará con una recepción al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la primera dama, Jill Biden, también en el castillo de Windsor. El mandatario americano y su mujer, que se encuentran en Reino Unido para asistir a la cumbre del G7, ya estuvieron la noche del viernes con la Familia Real en una velada bautizada como The Big Launch que se celebró en en el edificio del Proyecto Edén. En esta ocasión, en la que no estarán otros representante internacionales, serán recibidos en el patio central de la citada residencia por la Guardia de Honor, formada por el primer batallón de guardias granaderos de la Compañía de la Reina. Se ofrecerá un saludo militar y se escuchará el himno de Estados Unidos. Después de acompañar al comandante de la Guardia real, el mayor James Taylor, y al general Christopher Ghika en la inspección de las tropas, Biden presenciará junto con la Reina y la primera dama un desfile militar. Al finalizar los tres disfrutarán de un té.

