Isabel II, junto a su familia, ejerce de anfitriona de los líderes del G7

Isabel II ha vuelto a ejercer el gran poder de magnetismo que la acompaña desde hace 69 años, cuando fue coronada como reina, esta vez ante los representantes de la “realeza” política mundial, reunidos estos días con motivo de la cumbre del G7 en el condado de Cornualles, al suroeste de Inglaterra. Acompañada de su hijo el príncipe Carlos, su nuera Camilla y los duques de Cambridge, la soberana británica ha ofrecido este viernes una recepción a los líderes más importantes del planeta, entre los que se encontraba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al que ha podido conocer junto a su esposa Jill.

La monarca ha saludado a los dirigentes en un entorno único: el jardín botánico Proyecto Edén, un espacio de arquitectura futurista y estructura de invernadero que alberga la selva tropical artificial más grande del mundo. Además de reunirse de manera informal con el mandatario estadounidense y su mujer, Isabel II ha podido charlar con el presidente francés Emmanuel Macron y su mujer Brigitte; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su cónyuge, Sophie Grégoire; el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi; el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga y su esposa, Mariko; la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen; y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, junto a su mujer, Amelie Derbaudrenghien. El primer ministro británico, Boris Johnson y su mujer, Carrie Symonds han sido los encargados de recibir a la Familia Real. Especialmente relajada y sonriente se ha visto a la soberana, de 95 años, que incluso ha bromeado con sus invitados en el momento en el que realizaban la foto oficial del encuentro. “¿Se supone que debe parecer que te estás divirtiendo?”, ha preguntado, lo que ha provocado las risas de todos.

Para la ocasión Isabel II ha lucido un vestido con estampado floral de Angela Kelly, que ha combinado con los clásicos zapatos de tacón negro, su exclusivo bolso Launer y unos guantes blancos. Además, ha añadido a su atuendo un broche de oro y diamantes, que cuenta con una significativa historia ya que le fue entregado por el presidente de Botswana en 2007 cuando fue la encargada de presidir una reunión con los Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Uganda. La duquesa de Cambridge también ha hecho gala de su elegancia con un diseño de Alexander McQueen. Un vestido-abrigo de color blanco con solapa cruzada, botonadura en la parte delantera y una falda plisada ligeramente acampanada. Por su parte, Camilla de Cornualles elegía para la ocasión un vestido de gasa gris pálido y blanco, firmado por la diseñadora Fiona Clare, y ha aportado un toque clásico con sus zapatos de Chanel.

Una gran anfitriona

Tras el encuentro con los hombres y mujeres más poderosos del planeta, la reina Isabel, junto a Kate Middleton y la duquesa de Cornualles, han participado en The Big Launch (El Gran Almuerzo) que también tenía lugar en el edificio del Proyecto Edén. Esta iniciativa fue lanzada en 2009 con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios a través de actividades destinadas a conectar personas. Las tres damas de la Familia Real británica se han reunido con voluntarios locales para agradecerles el trabajo desempeñado, en especial, a lo largo del año pasado. Durante el evento, se ha vuelto a ver a la Reina de muy buen humor. De hecho, ha cortado una tarta con una gran espada bajo la atenta mirada de sus acompañantes y con la ayuda de su nuera Camilla. Sonriente, amable y conversadora, la monarca ha acaparado, una vez más, toda la atención

Al mismo tiempo que Isabel II, Kate Middleton y Camilla de Cornualles asistían a The Big Launch, el príncipe Carlos y su hijo Guillermo se encargaban de realizar una recepción adicional con los líderes políticos de las potencias mundiales. Un encuentro centrado en esta ocasión en la sostenibilidad. El cambio climático es uno de los temas más importantes a abordar en la 47 cumbre del G7 por lo que ha sido el hijo mayor de la Reina quien invitó al evento a altos cargos de algunas de las empresas más grandes del mundo, como, por ejemplo, Bank of America, AstraZeneca y HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). El heredero al trono británico y su hijo han podido conversar acerca de las maneras en que los sectores públicos y los gobiernos pueden unir sus fuerzas para combatir los estragos medioambientales provocados por el cambio climático.

Esta es la primera ocasión en que Isabel II se reúne con el presidente y la primera dama de los Estados Unidos, Joe y Jill Biden y, al parecer, todo han sido sonrisas y complicidad. Un día antes, el matrimonio protagonizó un paseo por la bahía de Carbis en compañía del primer ministro, Boris Johnson, y su mujer, con la que contrajo matrimonio recientemente. En su reunión pudieron compartir confidencias, bromear e incluso caminar sobre la arena, como hicieron las dos mujeres en compañía del pequeño Wilfred, el hijo en común de la pareja inglesa.

