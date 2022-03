Este sábado se celebra el 'Trooping the Colour', el desfile que reúne cada año a la Familia Real británica

Loading the player...

Este sábado se celebra el tradicional ‘Trooping The Colour’. La pandemia obliga de nuevo a una ceremonia reducida en el castillo de Windsor. Quizás sea extraño que la reina Isabel II celebre su cumpleaños en estas fechas, cuando ella nació en abril, pero esta tradición se remonta al siglo XVII, a tiempos del rey Jorge II. Seguramente por cuestiones prácticas, el monarca decidió celebrar su cumpleaños el mismo día que el desfile para no sufrir las inclemencias del tiempo. Esta costumbre se ha mantenido hasta el día de hoy, y es un evento que causa gran expectación en el mundo. Se trata de una gran oportunidad para ver a la Familia Real británica reunida al completo, y tantos su gestos como los conjuntos elegidos para celebrar esta señalada fecha son analizados al detalle. Descubre en este vídeo todo lo que debes saber del desfile 'Trooping the Colour'. Dale al play y no te lo pierdas.

