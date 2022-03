¿Cuál fue el verdadero motivo del distanciamiento de Guillermo y Harry? La intrahistoria de un enfado real

Los duques de Sussex se marcharon a los Estados Unidos dejando en el Reino Unido un reguero de asuntos sin resolver, pero algunas incógnitas se van despejando con el paso del tiempo. Sobre el conflicto que enfrentó a Meghan y Kate antes de la boda cada bando ya ha deslizado su propio punto de vista, mientras que la separación entre Guillermo y Harry es un tema mucho más complejo y es que la relación entre ellos también lo es. Llevaron vidas paralelas, la muerte de Diana los hizo crecer de golpe y el mayor veló por el pequeño, pero ahora cada uno se sitúa en el lado opuesto. El duque de Cambridge protege a la institución por encima de todo y trabaja para dar la mejor imagen de la monarquía británica, mientras que el duque de Sussex va por libre y parece haber asumido que ya tiene poco que perder. ¿Cuál fue el detonante entre ellos?

El biógrafo real Robert Lacey cuenta en su libro Battle of Brothers, en el que se analiza el choque entre los Cambridge y los Sussex, cuál fue el punto de no retorno entre ellos y, según él, está relacionado con el caso de acoso laboral que saltó el pasado marzo. Lacey cuenta, a través de los extractos que publica The Times, que Guillermo llamó a Harry para pedir explicaciones por las quejas del personal del Palacio de Kensington que acusaban a Meghan de acoso e intimidación durante el tiempo que la pareja permaneció allí. El escritor asegura que Harry cerró filas en torno a su mujer y que la conversación terminó en una fuerte disputa en la que el pequeño terminó colgando el teléfono al mayor.

Este enfrentamiento tuvo lugar en el año 2018 y fue en el otoño de 2019 cuando Harry reconoció lo que era un secreto a voces: que la relación entre ellos estaba tocada. “Somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él (apoyándole) y sé que él siempre estará conmigo”, dijo durante la controvertida entrevista que dio para ITV News desde Sudáfrica. Guillermo esperó hasta enero de 2020 y entonces, cuando ya los Sussex ya habían tomado la decisión de marcharse, deslizó a través de su entorno unas declaraciones que fueron interpretadas como un “tiro la toalla”. “He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas”, afirmó el duque de Cambridge.

La última vez que el príncipe Guillermo ha hecho referencia a su hermano públicamente –al margen de esas publicaciones medidas en sus redes sociales para felicitar los cumpleaños o el nacimiento de Lilibet Diana- fue tras la explosiva entrevista que Harry y Meghan dieron en el programa de Oprah Winfrey. “No somos para nada una familia racista”, dijo Guillermo durante un acto oficial contradiciendo esa norma de Palacio de no responder a este tipo de asuntos. El Duque no se pudo callar mientras los periodistas le preguntaban por las declaraciones de los Sussex que aseguraban que en el palacio se produjeron conversaciones en torno al color de piel de Archie.

La conversación que nunca se produjo

El fallecimiento del duque de Edimburgo y el emotivo funeral que se celebró en el Castillo de Windsor podría haber sido un buen momento para acercar posturas entre los hijos de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales. Es más, las cámaras captaron como los duques de Cambridge se marcharon de la Capilla de San Jorge a pie y charlando con el príncipe Harry. Entonces se dijo que los hermanos habían estado conversando unas dos horas a puerta cerrada, en presencia de su padre, para suavizar esa tensión tras la polémica entrevista. Sin embargo, Robert Lacey asegura que esa conversación nunca tuvo lugar.

El biógrafo contó en The Times que los Cambridge prefirieron no hablar con Harry para evitar que el contenido de la conversación terminara siendo filtrado a la prensa. En este sentido, estaba el antecedente de Gayle King, periodista y amiga de Meghan que contó que Harry y Carlos habían tenido conversaciones “improductivas” después de que la pareja diera la entrevista a Oprah. También hay recordar que en el libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna) de Omid Scobie, el escritor que se convirtió en una especie de portavoz no oficial de los Sussex, se recoge como Harry y Meghan, por su parte, también se quejaron de sufrir constantes filtraciones durante el tiempo que vivieron en el Palacio de Kensington. En esa misma biografía hay varios datos que apoyan en parte la versión de Robert Lacey, como las fechas en las que se produjo ese punto de no retorno entre los hermanos, ya que se cuenta que el retrato familiar tomado por el 70º cumpleaños de Carlos Inglaterra fue complicado debido a las tensiones que ya existían entre Guillermo y Harry.

