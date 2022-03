El 70º cumpleaños de Carlos de Inglaterra no fue tan feliz: la verdadera historia tras la foto familiar La controvertida biografía no oficial sobre los duques de Sussex ha sacado a la luz numerosos detalles de su vida en palacio

En noviembre de 2018, la Familia Real británica celebró el 70º cumpleaños de Carlos de Inglaterra. Lo hizo distribuyendo unas entrañables fotografías oficiales del hijo de la reina Isabel II junto a su mujer, la duquesa de Cornualles, sus dos hijos -el duque de Cambridge y el de Sussex- y las esposas y los hijos de estos. Al príncipe de Gales se le veía feliz, mirando a la cámara mientras sostenía a su nieto George entre los brazos. Todo parecía tranquilo y pacífico en este posado institucional dominado por las sonrisas y la armonía familiar. Pero, según hemos sabido casi dos años después, la intrahistoria de aquellas instantáneas nada tiene que ver con lo que se nos mostró en su momento.

Así se gestaron las imágenes del cumpleaños de Carlos de Inglaterra

La controvertida biografía no oficial de Harry y Meghan que veía la luz este mismo martes no solo ha desvelado, por ejemplo, el malestar que provocó en el Palacio de Buckingham el colgante que lució la duquesa de Sussex desde el comienzo de su relación con el nieto de la Reina. O que el príncipe Harry terminó distanciándose de uno de sus mejores amigos por sus 'dudas' sobre su entonces novia. El libro, titulado Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna) ha puesto de manifiesto relaciones y momentos complicados, de los que poco se sabía hasta ahora.

Así, en las páginas de Finding Freedom se recoge que aquel posado, motivado por la celebración del cumpleaños de Carlos de Inglaterra, no fue sino una "pesadilla absoluta". El motivo no era otro que la tensión existente entre los dos hermanos, Guillermo y Harry, que no quisieron hacer un esfuerzo para facilitar la tarea al equipo encargado de tomar las fotografías. Asimismo, se dejaba entrever ya en aquel momento que la relación entre el príncipe de Gales y su hijo pequeño era "complicada".

Esta difícil situación no se hizo, sin embargo, extensible a la duquesa de Sussex. Para ella, Carlos de Inglaterra simbolizaba una suerte de figura paterna hasta el punto de considerarlo su "segundo padre". Cabe recordar, en este sentido, que el hijo de Isabel II fue quien se encargó de acompañar al altar, durante parte del recorrido, a una radiante Meghan el día de su boda con Harry. El vínculo entre ambos siempre fue tal que ella no dudaba en reconocer el carácter "solidario y amoroso" de su suegro. Pero el sentimiento era recíproco y ambos sentían debilidad por el otro, ya que al príncipe de Gales siempre le gustaron las mujeres "fuertes y seguras", dos rasgos de la personalidad de su nuera.

Desde hace semanas, la biografía no oficial de los duques de Sussex está generando numerosos (y jugosos) titulares en torno a su vida en palacio y a la relación que mantienen con los miembros de la Familia Real británica. Lo cierto es que ni Harry ni Meghan han colaborado en la elaboración del libro, pero el autor sí parece que ha tenido una visión de la pareja a través de sus amigos y de su círculo más cercano, que ayudaron a confeccionar un retrato fiable del matrimonio. Así, hemos podido saber, entre otras cosas, cómo fue esa primera cita -de tres horas- entre Harry y Meghan, o que la relación entre la duquesa de Cambridge y la de Sussex nunca se tornó en estrecha amistad.

