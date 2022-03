¿Cómo fue la primera cita de los Sussex? ¿Llegaron Meghan y Kate a ser amigas? La nueva biografía sale a la luz

La ruptura sin precedentes de los duques de Sussex con la Familia Real británica ha sacado a la luz un sinfín de heridas que no se terminan de cerrar y que poco a poco salen de los muros del palacio. Entre filtraciones, documentos judiciales y una nueva biografía se van mostrando los motivos que pudieron llevar a Harry y a Meghan a dejar el Reino Unido. La nueva biografía sobre los duques de Sussex muestra otro punto de vista sobre el conflicto entre los que un día fueron los “cuatro fantásticos” de la monarquía británica (el equipo de ensueño formado por los Cambridge y los Sussex) y reflexiona sobre si Kate y Meghan llegaron a ser amigas. Por otro lado, revela cómo fue esa primera cita entre el Príncipe y la actriz, un encuentro tras el que el destino de ambos quedó escrito.

La editorial Dey Street Books ya comienza a crear expectación en torno a a la biografía de los duques de Sussex, un trabajo que saldrá a la luz el próximo 11 de agosto bajo el título Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna). Así que ya comienzan a compartir con los medios británicos algunas pinceladas de lo que se presenta como un relato de los hechos que llevaron a los Sussex a tomar la drástica decisión y la bienvenida que Guillermo y Kate brindaron a Meghan ha estado en el punto de mira desde el principio.

“Meghan esperaba que Kate se acercara a ella y eso no fue lo que paso”, así titula The Sunday Times, uno de los medios que ha tenido acceso a un adelanto del libro. Según recoge la biografía, la actriz estadounidense llegó a Londres convencida de que la duquesa de Cambridge le iba a guiar en el complejo proceso de convertirse en Alteza Real, un camino que Kate había recorrido con éxito hasta convertirse en uno de los miembros más populares de la Familia Real británica. Sin embargo, siempre según afirma el libro, eso no ocurrió. “Ellas no tienen nada en común más que el hecho de que vivían en el Palacio de Kensington”, cuenta el libro escrito por Omid Scobie y Carolyn Durant.

"Aunque no era necesariamente su responsabilidad, Kate hizo poco para cerrar la brecha", cuenta un libro que recoge otros momentos incomodos entre las dos y una serie de desencuentros (algunos de ellos captados por las cámaras) que terminaron con la última y fría aparición pública que hicieron los cuatro en el que fuera el último acto oficial de los duques de Sussex, el servicio religioso por el Día de la Commonwealth. Hay que aclarar que los escritores no han contado con el testimonio directo de Harry y Meghan, sin embargo, sí que han presenciado algunos actos oficiales o momentos familiares, como el partido de polo que tuvo lugar con Archie recién nacido, y explican algo que no se aprecia en las fotos: la falta de química entre Kate y Meghan. Por otro lado, hay que señalar que uno de los escritores, Omid Scobie, no ha ocultado nunca su apoyo a los Sussex, de hecho así queda reflejado día a día en sus redes sociales.

Otro asunto que subyace del libro y que recoge The Sunday Times es la “competitividad que siempre ha habido entre las casas”, una batalla que se recrudeció tras la llegada de Meghan, una figura que levantó un enorme interés. El citado medio de explica como el Palacio de Buckingham, Clarence House y el Palacio de Kensington se lanzaron a programar eventos y publicaciones en redes sociales el mismo día “para superarse unos a otros”. Incluso, siempre según el periódico británico, se comenzaron a suceder las filtraciones. En este sentido, el libro coincide con los documentos judiciales que acaban de salir a la luz sobre el sentimiento de impotencia de Meghan al ver cómo los canales oficiales no hacían nada por frenar las historias en torno a ella.

Una cerveza para él y un Martini para ella

Aunque es el conflicto con los Cambridge lo que está captando la atención -algo que tampoco sorprende ya que desde que comenzaron a separar sus oficinas y después su fundación benéfica, la división quedó patente- el nuevo libro también revela otro tipo de contenido, más amable y sorprendente. La biografía cuenta cómo fue esa primera cita tras la que ambos cayeron rendidos.

Durante el encuentro, que como ya se sabía tuvo lugar en el Dean Street Townhouse de Soho House, Harry tomó una cerveza y Meghan un Martini y aunque la conversación fluyo fácilmente, el Príncipe, muy impresionado, se dijo a sí mismo, “asegúrate de tener una buena conversación”. Tras esa cita de tres horas, según el libro de Omid Scobie y Carolyn Durand, la pareja quedó en el mismo sitio para cenar y extremó las precauciones para mantenerlo en secreto. Así que accedieron al exclusivo club privado por la entrada de personal y solo un camarero fue el encargado de atenderles durante toda la velada. Esa misma noche ambos descubrieron que estaban hechos el uno para el otro. Al parecer, una amigo de Harry así se lo contó a los autores de la biografía, mientras que la prueba de que Meghan estaba ya igualmente enamorada la encontraron los periodistas rastreando la cuenta de Instagram de la actriz, que esa misma noche publicó una foto de un dulce que ponía “Bésame” y a la que ella añadió: “Corazones de amor en Londres”.

Este pasaje es solo un anticipo de lo que promete contar Finding Freedom, que dice tener una visión extraordinaria del romance entre Harry y Meghan. Lo cierto es que, a pesar del tono íntimo del libro, los Sussex han declarado no participar en el relato, pero de momento no han negado el contenido que hasta ahora ha salido a la luz. "El duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron a Finding Freedom. Este libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y sus propios informes independientes", declaró al respecto su portavoz a la agencia AP.

